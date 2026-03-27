盧秀燕任期倒數計時 議員曝最新政績…「太空包垃圾山」

台中出現「太空包垃圾山」。（議員何文海提供）

台中市有3座焚化爐，但每天出現202公噸垃圾無法處理的缺口，處理不及的垃圾均暫存放大里掩埋場；多位議員質疑，文山焚化爐新廠要到2030年才能完工，市府打包暫置垃圾估計將產出4.2萬公噸「垃圾太空包」，形成新垃圾山，台中市長盧秀燕8年任期多了全國獨一無二的「太空包垃圾山」政績。

盧秀燕則怒斥當初推動新建文山焚化爐一直被擋，現在罵不趕快蓋好的人都是當初擋的人，真的很離譜；台中採打包方式讓掩埋場垃圾沒有露天堆置，焚化爐興建期程也縮短3-4年，希望「不要扯後腿」。

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市議員陳俞融指出，全市雖有3座焚化廠，但每日仍有202公噸燒不完，一年約7.4萬公噸垃圾無法處理，文山焚化爐新建案預計2030年才能營運，長達5年的空窗期，市府目前採取打包垃圾因應，預估將產出4.2萬公噸太空包。

議員陳淑華也說，盧秀燕拖延文山焚化爐更新達7年，導致焚化爐越來越貴，打包垃圾迄今也僅處理1600餘噸，遠落後一年新增7萬餘噸的量，盧秀燕任期倒數計時不到9個月，去化垃圾根本只是虛應故事、做表面功夫，反出現全國獨一無二新的「太空包垃圾山」政績。

議員張芬郁則指出，盧市府無能解決垃圾問題，大里垃圾山已堆置45萬噸垃圾，市民投訴站在霧峰綜合體育場就能看見對面的大里垃圾掩埋場垃圾形成一座小山，附近瀰漫垃圾酸臭味，只會無止盡把垃圾往大里堆置，盧秀燕8年的施政成果，終會被這座垃圾山壓垮。

台中市將去化不及垃圾打包，出現「太空包垃圾山」。（議員何文海提供）

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