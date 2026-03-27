週六北、東濕涼 中南部陽光露臉好天氣

週六基隆北海岸、東半部及大台北山區降雨機率高，宜花地區也可能有較大雨勢。（資料照）

週六（28日）北部及東半部多雲偶雨，宜蘭與花蓮留意較大雨勢，中南部則是多雲到晴的好天氣。

中央氣象署預報，週六持續受東北季風影響，雖整體降雨趨緩，不過水氣仍多；北部、東半部為多雲偶有零星降雨，其中基隆北海岸、東半部及大台北山區降雨機率高，尤其宜花地區可能有較大雨勢發生的機率，外出請記得攜帶雨具；中南部地區則為多雲到晴、可見陽光，僅午後山區有零星短暫陣雨。

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東北風偏強，北部海面（含釣魚台海面）、東北部海面、東南部海面及台灣海峽北部平均風力可達6級，最大陣風8級，船隻請注意。

氣溫方面，北部及宜花高 溫為23至25度，感受舒適偏涼，其他地區則為27至30度，感受上溫暖微熱；各地低溫大約皆在19至22度之間。

離島天氣方面，澎湖陰時多雲，21至25度；金門陰時多雲，16至22度；馬祖陰短暫陣雨，13至17度。

未來幾天天氣方面，天氣風險公司指出，週日氣溫與週六相似，不過下週一晚間到下週三，鋒面再度通過，天氣轉不穩定，各地降雨機率明顯提高，可能出現短暫陣雨或雷雨，下週四雖氣溫回升，但環境仍偏潮濕不穩定，降雨機率仍高，體感也較悶熱。

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紫外線指數方面，週基隆、新北、台北、桃園、新竹、苗栗、宜蘭、花蓮、金門、連江為「中量級」；高雄為「過量級」；其餘縣市則皆為「高量級」。

空氣品質方面，週東北季風減弱，環境風場為東北風至偏東風，中南部污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

週六北部及宜花高溫為23至25度，其他地區則為27至30度；各地低溫大約皆在19至22度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數，週六基隆、新北、台北、桃園、新竹、苗栗、宜蘭、花蓮、金門、連江為「中量級」；高雄為「過量級」；其餘縣市則皆為「高量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質，週六宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部局部地區短時間可能達橘色提醒等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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