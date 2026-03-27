台南鹽水公所藝廊辦畫展 蘇寶珠《花語山川》個展登場

蘇寶珠（持麥克風者）親自為觀眾導覽解說每幅油畫。（鹽水公所提供）

台南鹽水區公所內的「藝氣相投」藝廊，今天（27日）起舉辦蘇寶珠《花語山川》個展，國小校長退休的她，即使長年投入教育工作，仍持續熱愛藝術創作，活躍於各藝術、美術學會，並多次參與國內、外藝術展覽，包括日本東京、維也納、新加坡、釜山與威尼斯等地的國際藝術交流展，蘇寶珠難得在鹽水公所展出個展，值得觀眾一看，在日常生活中感受藝術的美好。

蘇寶珠展出20多件花卉與自然題材的創作，作品以鮮明而柔和的色彩描繪自然景致，透過細膩筆觸與層次豐富的構圖，呈現山林、花卉與季節變化的生命律動。

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蘇寶珠親自為觀眾導覽解說每幅油畫創作的源起和表達的意念，像盛開的花朵、水面飄落的花瓣、山巒間搖曳的芒草，以及岩石山谷的自然紋理，都展現出自然界靜謐而充滿生命力的景象。

台南市副市長姜淋煌表示，透過藝術展覽，豐富了城市文化內涵，鹽水公所的「藝氣相投」藝廊更促進地方藝文交流，提升民眾的藝術鑑賞能力與生活美學。

鹽水區長陳文琪說，蘇寶珠的作品以花卉與自然景觀為主題，色彩溫潤、意境悠遠，展現藝術家對自然與生命的細膩觀察，觀眾在欣賞畫作中感受自然之美與藝術的魅力。

蘇寶珠在鹽水公所展出的繪畫作品，以花卉與自然題材創作為主。（鹽水公所提供）

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