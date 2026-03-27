濕地殺手！金門移除「互花米草」 怪手遇漲潮險遭滅頂

金門一輛怪手清除「互花米草」時遇漲潮閃退不及，險遭滅頂。（記者吳正庭攝）

互花米草果然是「濕地殺手」！金門縣政府委外清除浯江溪出海口互花米草，廠商除草的怪手遇海水漲潮不及閃避，險遭滅頂；縣府已要求廠商先將油料抽光以免污染環境，一有適當時機趕快協助怪手從泥沼「抽身」。

「互花米草」是1種維管束植物，有發達的地下根莖，因為繁殖力、排他性強，破壞當地原有的生態系統，成為入侵物種，造成河口阻塞及垃圾淤積，甚至形成陸化，而有「濕地殺手」之稱。

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縣府有鑑於浯江溪出海口大片潮間帶遭互花米草覆蓋，逐漸有陸化現象，委託廠商對浯江溪口、夏墅海岸等進行互花米草移除作業；未料，廠商日前派車下灘施作時，遇到海水漲潮，其中一輛挖土機當場陷入泥沼，來不及抽身，司機機警跳離。

縣府擔心怪手內油料外溢，污染水域，已要求廠商先將油料抽乾，再另尋適當時機先怪手拖離。由於怪手沈車地點就在浯江溪口，引來常在該周邊散步民眾側目，沒想到號稱「濕地殺手」的互花米草不僅會破壞濕地生態，連剷除的機具都難逃魔掌。

縣府表示，經過積極爭取，中央去年對金門加碼補助離島建設基金，因此，地區移除互花米草的區域，由原來的浯江溪（夏墅），擴充到建功嶼、田墩、金沙溪流域、官澳、田浦、復國墩及烈嶼清遠湖共8處，並進行監測及滾動式調整，廠商未來將視狀況採購水陸兩用機具進場，以免又「無法自拔」。

金門浯江溪口通往外海有一大片潮間帶，怪手遇漲潮閃退不及。（記者吳正庭攝）

金門縣政府清除浯江溪口前潮間帶的「互花米草」。（記者吳正庭攝）

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