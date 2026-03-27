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    首頁 > 生活

    GSK流感疫苗有混濁物同批停用 台中12劑已封存

    2026/03/27 18:55 記者蔡淑媛／台中報導
    新北市衛生局通報一劑公費GSK流感疫苗，出現白色混濁異常。（疾管署提供）

    新北市衛生局通報一劑公費GSK流感疫苗，出現白色混濁異常。（疾管署提供）

    疾管署公布新北市診所發現一劑公費GSK流感疫苗出現白色混濁異常，經通報判定為不良品，同批號（AFLUA915AA）疫苗共採購54.5萬劑，目前剩餘2642劑分布14縣市，已要求即起暫停使用、封存回收，台中市衛生局今表示，去年10月獲配撥4230劑使用，目前剩12劑已予以封存暫停使用。

    疾管署盤查該批號疫，未發現有其他疫苗有類似情形，而該批疫苗剩餘剩餘劑量全部停用，並通知有庫存的14縣市衛生局封存回收，分別是台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣、花蓮縣、台東縣。

    疾管署也指，目前該批疫苗共接獲3件不良事件通報，個案年齡皆為60多歲，分別出現格林－巴利症候群、全身性蕁麻疹及全身倦怠與痠痛住院，3人均已康復，整體通報率每10萬劑有0.55件，低於本季流感疫苗不良通報平均值（1.6件/10萬劑）。

    衛生局表示，市府全面清查同批號流感疫苗仍有庫存12劑，已依規暫時停用且全數回收封存；另經檢視疫苗外觀無混濁情形，為確保安全，已未再提供民眾接種。

    另在本季流感疫苗開打迄今，衛生局也未接獲施打該同批號流感疫苗不良反應事件。

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