高鐵延伸宜蘭》台灣軌道工程學會參訪 評估工程具多面向效益

高鐵/直鐵所涉南港車站延伸界面實地勘查。（台灣軌道工程學會提供）

台灣軌道工程學會今天（27日）舉辦「高鐵延伸宜蘭技術參訪座談會」，並到台北南港車站實地勘察；會後學者認為，高鐵延伸宜蘭工程在國土均衡、路網韌性、高科技產業及軌道經濟發展等面向都有高度效益。

座談會有國內鐵道工程、都市計畫與運輸規劃領域的產官學專家針對全國鐵路系統路網建設所涉國土空間發展、產業經濟，以及工程技術與營運等課題進行參訪討論，並到南港車站東側延伸界面實地勘查，還邀請日本東京工業大學教授富井規雄線上進行「日本新幹線成效：高速鐵路發展對生活型態之轉變」專題演講，說明新幹線系統如何改變日本的生活型態與區域發展結構，提供台灣鐵路系統路網發展規劃參考。

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富井教授強調，高速鐵路在國家層級也扮演提升韌性的關鍵角色，除透過新幹線與傳統鐵路形成雙系統路網外，日本政府仍持續推動中央新幹線，速度達500公里以上的磁浮系統，以滿足更多旅運需求，並可在災害或突發事件時能提供替代運具，強化整體運輸的備援與穩定性。

台大軌道科技研究中心主任廖慶隆教授指出，高鐵不僅是運輸工具，更是提升國家生產力的重要基礎建設，高鐵延伸宜蘭應從國家軌道建設整體布局的戰略層次進行審視，而非僅以單一路線的局部技術評估作為判斷依據。

他認為，宜蘭與屏東目前高科技產業進駐稀少，是國家產業布局的重要缺口，台鐵樹林至七堵間的路段容量瓶頸，仍是當前軌道推動中必須正視的核心課題，南港端既已預留高鐵延伸空間，也使未來工程具備更高可行性。

台北市立大學前瞻運輸研究中心主任張學孔教授則表示，高鐵通車20年來已對國家經濟、產業活動及空間結構產生重大影響，未來東延與南延均應放入整體國土發展策略思考。他也提醒，政府現行運量模型可能低估未來需求，未來應納入運具移轉與長期發展情境，以避免低估高鐵的潛在效益。

台大土木系賴勇成教授表示，台鐵樹林七堵間若無車站股道配置更改，單靠號誌升級每小時僅能增加1至2列車，難以顯著解決台鐵容量瓶頸，且大規模的系統升級將帶來長期陣痛期且效益受限，對於現階段以「安全提升」為首要目標的台鐵來說，號誌升級未必是最優先選項。

成大都計系教授趙正義認為，未來台灣國土計畫應從整體軌道交通的策略角度全面思考，而非僅聚焦西部走廊，就高鐵通車20年的實證成效，土地開發與運量成長形成正向循環，建議啟動TOD與土地開發，並將高鐵車站特定區、轉乘便利性（如同月台轉乘、三分鐘轉乘）及都市計畫整體納入。

台灣軌道經濟發展協會理事長張政源強調，高鐵延伸宜蘭不應僅被視為單純的交通工程，更應轉化為帶動「軌道經濟」與國土翻轉的關鍵契機，應借鑑國際經驗，推動「車站城市」發展，並確保高鐵、台鐵與公路運輸達成無縫接軌的共榮局面。

高鐵從南港站延伸到宜蘭引發眾多討論。（記者吳亮儀攝）

高鐵延伸宜蘭技術參訪座談情形。（台灣軌道工程學會提供）

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