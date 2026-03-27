2026桃園彩芋季登場 20萬株花海園區、樂天女孩專車迎賓

2026桃園彩色海芋季登場，由市長張善政（右3）主持開幕儀式。（記者謝武雄攝）

「2026桃園彩色海芋季」即日起至4月12日於大園溪海休閒農業區盛大舉行，今年除種植逾6.5萬株彩色海芋，全區花卉總數更突破20萬株，打造2公頃夢幻花海；期間特別規劃「樂天女孩園夢專車」，首發場由桃園好農代言人嘎琳領銜，活動詳情可至官方臉書粉絲專頁（https://reurl.cc/Gnm9yv）查詢。

「2026桃園彩色海芋季」開幕儀式今（27日）上午11點舉行，樂天桃猿球員呂詠臻、廖健富，樂天女孩啦啦隊成員筠熹、廉世彬、金佳珢、高佳彬都到場，現場活力滿滿。市長張善政致詞時表示，今年活動結合「樂天桃猿（Rakuten Monkeys）」棒球文化，將應援元素融入裝置藝術，展現城市活力；適逢中華職棒明日開打，且為樂天桃猿賽季首戰，預祝樂天桃猿再次衛冕總冠軍。

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農業局長陳冠義指出，今年活動以「園夢奇芋記」為主題，結合樂天桃猿2025年逆襲封王的城市記憶，紫色海芋與黑色百合更是首次亮相。園區規劃8大打卡點，包含勝利飛船、孩時夢想、園未來的夢、大聖花園、夢想巴士、園夢特快車、豐收交響曲、園溫暖的夢；其中主裝置「大聖花園」以花果山為概念，樂天大聖高舉冠軍獎盃，象徵「大勝」意象，此外「勝利飛船」則融入桃園國際機場元素，猿氣小子搭乘飛機現身，象徵向夢想前進的希望旅程。

此外，今年首次採用「雙IP」設計，桃園市吉祥物丫桃、園哥與樂天桃猿吉祥物猿氣小子、大聖同框，去年燈會「馬力食足」及仙草嘉年華裝置也移至現場；除了賞花打卡，還有互動活動演出、DIY體驗活動、農創特色市集等多元體驗，民眾可利用桃園市民卡APP完成電子集章任務，就有機會抽中AirPods Pro 3、樂天桃猿主題擺飾及紀念棒球等好禮。

桃園好農代言人嘎琳領銜首航「樂天女孩園夢專車」，果然掀起活動高潮。（記者謝武雄攝）

桃園海芋季登場，樂天女孩、桃園好農代言人嘎琳及樂天球員都是現場焦點。（記者謝武雄攝）

2026桃園海芋季登場，今年種植6.5萬朵海芋，目前正值開花期。（記者謝武雄攝）

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