招租貼滿街！台中逢甲夜市人潮雪崩 商家發起「救逢甲」行動

逢甲夜市多家店面串聯發起「救逢甲」行動。（記者蔡淑媛攝）

曾被譽為全台最強夜市的逢甲商圈，如今風光不再，人潮雪崩下滑，核心地段福星路、文華路、逢甲路一帶，常見「招租」布條，空租期動輒超過3個月，有多家店面串聯發起「救逢甲」活動，推出促銷活動，房東也自動調降房租，甚至直接砍半。

逢甲商圈近兩年人潮全年約700多萬人次，根據最新統計去年（2025）逢甲商圈預估人潮落在750萬人次，而在2024年時逢甲大學統計為750萬人次、營收約71億，但相較10年前、2014年達1200多萬人次、創造109億商機，年度總人次遠超過士林夜市等對手，但現在呈現雪崩式下滑，盛況不再。

請繼續往下閱讀...

在過去榮景時，逢甲核心區店面月租突破30萬至50萬元，現在夜市人潮雪崩下降，店面租金行情也趨於保守，降價求租不少，過去大店面也出現分割出租情形，攤商減少租金負擔求生。

台中市逢甲商店街管理委員會主委王朝藝表示，近一年有不少房東願意調降租金，「以前最低月租10萬元的透天店面，現在降到一半、5萬元左右」，不是大家普遍認為的高租金，不過在福星路的空租率仍高。

王朝藝表示，逢甲商圈受到經濟及國際情勢影響，國際觀光客大幅減少，消費力也降低，市府發展重心也移往經貿園區，觀光宣傳及活動多辦在經貿園區，進一步稀釋逢甲人潮，年貨大街也未在逢甲夜市舉辦，過去市府常行銷逢甲夜市、辦活動，現在盛況不在，逢甲多家攤商、店面自力救濟，串聯舉行「救逢甲」行動，也希望市府能多關愛逢甲夜市。

逢甲夜市店面串聯發起「救逢甲」活動，自立救濟求生。（記者蔡淑媛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法