台中養豬場爆非洲豬瘟損失21億 負責人當庭認「有疏忽」卻甩鍋

台中梧棲洽興畜牧場去年爆發非洲豬瘟，波及全台養豬產業。（資料照）

台中梧棲洽興畜牧場去年10月爆發非洲豬瘟，引發全台豬隻禁運、禁宰長達15天，產業損失高達21億元，該案起訴後台中地院今（27）日首度開庭，涉案陳姓負責人對偽造文書與詐欺罪嫌多所坦承，甚至直言三聯單數字不一致「就是我們的疏忽」，但反控動保處獸醫佐，質疑紀錄死豬數量草率、有瑕疵。

庭訊時，法官針對死亡豬隻通報數量為何前後不一，陳男解釋，平時由他夜間清點死豬後先行冰存，並通知父親填寫三聯單丙聯，隔天清晨司機載運時，若數量增加，便由司機另填甲、乙聯，導致數字出現落差，至於為何未同步更正丙聯，他當庭坦言：「這就是我們的疏忽。」並稱過去一直沿用此作業模式，直到疫情爆發才出現問題。

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陳男也承認，為規避稽查，長期預先拍攝廚餘蒸煮照片存於手機，每日重複上傳舊照片，並填報不實營運紀錄與瓦斯用量，藉此應付相關單位查核，對於指控將疑似染疫、未過停藥期豬隻外運拍賣，陳男亦未否認。

不過，針對短報46頭死豬並交由非法業者處理指控，他堅稱所有死豬均依法通報，並送往合法化製廠，從未委託非法清運，辯護人進一步指出，檢方依據的訪視紀錄，多為獸醫佐依陳父口述所做筆記，且陳父年事已高，記憶可能有誤，相關數據真實性存疑。

檢方認為父子二人為降低損失鋌而走險，行為嚴重危害公共利益與產業安全，已在今年2月偵結，依偽造文書、詐欺取財、廢棄物清理法等罪嫌起訴，並請求法院從重量刑，今天僅目前羈押禁見中陳男出庭，尚未傳陳父開庭。

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