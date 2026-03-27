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    首頁 > 生活

    明注意局部大雨！下週易有「劇烈天氣」 中南部旱象有望稍解

    2026/03/27 18:23 記者吳亮儀／台北報導
    未來降雨模式預測。（氣象署提供）

    未來降雨模式預測。（氣象署提供）

    明天仍要注意大雨！中央氣象署預報，受東北季風影響，週六東北部及東部地區有局部較大雨勢；下週一（30日）晚間起下一道鋒面報到，到下週末天氣都非常不穩，且易有雷雨等劇烈天氣，中南部旱象有望稍微紓解。

    氣象署預報員黃恩鴻表示，明天迎風面的基隆北海岸、東半部和大台北山區有局部短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨，清晨北部地區也有零星短暫陣雨，要到週日（29日）起天氣才回穩，且各地悶熱，白天高溫都可達30度到33度。

    「下週一（30日）晚間起，另外一道鋒面報到，整週天氣都很不穩定，且易有雷雨等劇烈天氣」，黃恩鴻表示，下週一晚上開始，北部會因鋒面報到轉為有短暫陣雨或局部雷雨的天氣，並一路影響到下週三（4月1日），且天氣很不穩定。

    黃恩鴻指出，下週二、週三這2天，會受到鋒面影響，中部以北及東北部有短暫陣雨或局部雷雨，北部地區並有局部較大雨勢，東部、東南部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨。

    黃恩鴻表示，再下一道鋒面緊接著在下週四（4月2日）報到，中部以北地區有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨；他指出，下週雖然天氣不穩，但都屬於鋒面通過所致，沒有冷空氣，所以屬於因下雨而較溼涼的天氣型態。

    黃恩鴻說，下週一連串的鋒面通過，全台都有機會下雨，中南部的旱象也有機會稍微舒緩一點，並提醒，春季天氣變化快速，預報不確定性較大，請注意氣象署最新天氣資訊。

    氣象署今天也公布未來2週的「月長期天氣展望」，模式預測，未來第一週（3月28日~4月3日）期中後受鋒面與華南雲雨區影響，環境場水氣偏多，降雨機率增加，各地易有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北地區降雨訊號較為顯著。

    第二週（4月4日~4月10日）仍有受鋒面影響的可能，但預報不確定性較高。鋒面通過及東北季風增強期間，北部及東北部氣溫稍降，並提醒，春天天氣變化快速，模式掌握能力較低，隨時留意氣象署的最新預報資訊。

    未來氣溫模式預測。（氣象署提供）

    未來氣溫模式預測。（氣象署提供）

    氣象署公布未來2週「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

    氣象署公布未來2週「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

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