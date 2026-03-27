不只學外語！澎湖海事交流盧森堡高中生 實作互動建立友誼

盧森堡國際學校沃邦中學4天3夜的交流活動，在課程學習、文化參訪與學生互動中建立理解與友誼。（澎湖海事提供）

澎湖海事與盧森堡國際學校沃邦中學為期4天3夜的交流活動，今（27）日圓滿落幕。此次透過課程學習、文化參訪與學生互動交流，讓國際教育不再只是書本與語言學習，而是在真實互動中建立理解與友誼，也為澎湖海事推動國際教育再寫下新的成果。

活動中盧森堡學生入班參與澎水實習課程，從養殖科水草栽植、食品科水產加工、汽車科汽車基礎檢修、餐飲科異國料理實作，到輪機科金工與電銲技術等課程，皆由澎湖海事學生擔任小老師協助操作與學習，雙方學生在實作中交流、在互動中學習，不僅提升語言溝通能力，也建立跨文化友誼，讓國際教育在校園中真實發生。

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活動期間，盧森堡學生參與了升學就業博覽會，並以中文向全校師生進行自我介紹，展現交流學習成果，獲得現場師生熱烈掌聲。除了課程交流外，學校也安排澎湖在地文化參訪，由澎水的學生陪同前往西嶼聚落了解澎湖歷史文化，並參觀澎湖水族館與體驗潮間帶生態，讓來訪師生深入認識澎湖的自然環境與海洋文化。返程前，學校安排前往隘門沙灘欣賞澎湖美麗的海灣景色，為此次交流留下深刻而美好的回憶。

澎水校長顏嘉禾表示，國際教育最重要的不是形式上的參訪，而是學生之間真實的互動與學習。當學生能夠一起上課、一起操作、一起交流與生活，國際教育就真正發生。此次交流不僅讓盧森堡學生認識澎湖，也讓澎湖的孩子看見世界，這正是學校推動國際教育最重要的價值。

帶著滿滿澎湖美好回憶，盧森堡國際學校沃邦中學學子踏上歸途。（澎湖海事提供）

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