屏東縣「AI學習日」 全縣2000學童同步上課

屏東推動AI素養教育，縣長周春米與學童共同上課（屏東縣政府提供）

扎根科技教育、培育未來高科技產業人才，屏東縣政府率先推動AI素養教育，今天（27日）在信義國小舉理「115年中小學AI素養推動實施計畫」全縣同步課程，縣長周春米也到場上課，透過視訊與全縣114校、約2075名國小學生即時互動，她說，AI不僅是工具，更是屏東孩子接軌國際的核心競爭力。

課程採「線上講師×班級公播」模式，運用均一平台開發的「Active AI」教學工具，並以「屏東家鄉導覽師」為主題，引導學生透過AI圖像生成描繪燈塔、海岸及在地文化特色，學童也向周春米分享透過AI創作的屏東主題圖像，展現對科技學習的高度興趣與創造力。

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縣長周春米說，今天是屏東的「AI學習日」，AI已成為當代重要工具，不僅要跟上世界潮流，更要學會「問AI、用AI、管AI、造AI」，這正是現代公民必備的核心素養，感謝均一平台教育基金會的協力支持，讓AI教育能在屏東全面展開，讓孩子從小培養正確的科技應用能力。

屏東縣政府教育處指出，透過與均一平台合作，讓生成式AI課程進入每一間教室，透過全縣同步學習模式，有效縮短城鄉數位落差，讓偏鄉與市區學生共享相同的學習資源，站在數位時代的同一起跑點，全面接軌國際發展趨勢。

屏東推動AI素養教育。（屏東縣政府提供）

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