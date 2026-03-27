清明掃墓人潮多 嘉義縣牛稠埔公墓區交管

嘉義縣水上鄉牛稠埔公墓區由警方規劃交管措施。（嘉義縣警察局提供）

清明節將至，最近嘉義縣水上鄉牛稠埔公墓、嘉義市立殯儀館及慈雲寶塔、龍巖嘉雲生命紀念館、水上鄉生命紀念館等墓園湧入掃墓車潮，嘉義縣警察局3月28日、29日及清明連假期間4月3日到6日加強周邊路段交通疏導及管制，維持行車順暢。

嘉義縣警察局說，為避免台82線嘉義交流道及165線因掃墓車潮致生壅塞，建議民眾由台82線東行掃墓車流提前於中和交流道下匝道，依引導牌面續行中義路（嘉175線）、左轉168線接165線前往墓區；台82線西行前往龍巖嘉雲生命紀念館車輛，下嘉義交流道後，請行駛165線內側車道至忠和國小前左轉嘉138線；前往慈雲寶塔車輛，請行駛165線外側車道，至義和保養廠左轉進入嘉136線，以避免車流交織影響165線交通順暢。

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龍巖嘉雲生命紀念館前道路於連假期間改為單向通行，請前往及駛離墓區車輛照現場執勤人員及指示牌面行駛，並依規劃處所停車；慈雲寶塔前道路如遇交通嚴重阻塞，將調整為單行道，疏導車流由環山道路（將軍山）往165線方向行駛。

而阿里山森林遊樂區櫻花陸續綻放，「櫻王」已於3月底滿開，預計3月28、29日及4月清明連假期間將吸引大量人潮上山賞花，交通部公路局及農業部林業及自然保育署嘉義分署規劃在台18線66公里處每天早上6點至11點管制小客車上山，請前往賞花遊客至台18線61公里處樂野服務區轉乘接駁車上山。

警方規劃從台82線進入牛稠埔公墓區的行車路線。（嘉義縣警察局提供）

警方交管引導車流。（嘉義縣警察局提供）

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