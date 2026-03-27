強化澎湖南方四島保育 海巡署金馬澎分署偕海管處、保七總隊共築防線

海巡署金馬澎分署長洪挬論（左三），前往南方四島合作保育。（金馬澎分署提供）

海巡署金馬澎分署長洪挬論，為有效打擊澎湖南方四島國家公園海域違規捕撈行為，今（27）日率第八海巡隊及第七岸巡隊長前往東嶼坪，拜會內政部國家公園署海洋國家公園管理處東嶼坪管理站及保七總隊台江分隊南方四島小隊。3方透過面對面會談，針對海域違規作業之執法權責分工與合作模式達成共識，正式建立協同執法機制，攜手構築「聯合執法防線」，展現共同打擊不法、守護海洋資源決心。

澎湖南方四島海域生態資源珍貴豐富，但仍有違規漁船心存僥倖從事非法作業，據金馬澎分署統計，今年迄今已針對該海域違規案件強力執法，累計函送違規作業達108艘次。此次會談後，3方將整合既有執法能量，持續深化合作，推動情資即時共享與勤務協同運作，規劃常態化執行聯合巡查勤務，形成綿密執法網絡，全面提升違規查緝效能。

請繼續往下閱讀...

金馬澎分署表示，國家公園管理處及保七總隊南方四島小隊執行能量雖受限，但經此次會談後已建立共識，未來將與海巡單位定期協同執法、聯合共勤，攜手守護澎南海域生態永續，並將加速違規案件取締與行政裁罰流程，以「迅速、確實、有效」之作為強化嚇阻效果。

金馬澎分署更進一步強調，南方四島的生態永續有賴公私協力共同守護，為有效打擊不法漁撈行為，也籲請民眾如發現具體事證，請即時撥打海巡署「118」報案專線提供必要資訊，以利海巡單位調派勤務能量即時查處。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法