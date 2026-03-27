金鐘獎製作主持人白心儀 帶《我的動物同學》進七美雙湖國小

知名主持人白心儀，將自己生態著作致贈雙湖國小。（雙湖國小提供）

電視金鐘獎製作主持人白心儀跨海遠到澎湖七美離島，今（27）日把長期拍攝的動物生態紀錄片《我的動物同學》帶進雙湖國小校園，引領海島的小孩展開大自然的驚奇之旅，藉著真實有趣的影像紀錄，讓小朋友如身歷其境，可以體驗環境友善的重要性，讓生態保育與教育從小扎根。

白心儀曾任東森新聞台《台灣1001個故事》主持人兼製作人、東森新聞台《地球的孤兒》主持人兼製作人、三立新聞台《台灣亮起來》主持人。現任三立新聞台《SET Wildlife》製作人兼主持人，長期致力於生態議題的關懷報導，在2025年以生態紀錄片《亞洲貓科大復興》奪下第60屆金鐘獎「自然科學紀實節目獎」。同年並獲得農業部生物多樣性研究所頒發「石虎保育有功人士」的殊榮，成為首位以媒體身分獲得官方保育肯定的主持人。

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此次跨海到澎湖的七美，主要是要拍攝七美致力海洋保育的議題，但不忘要在小學校園分享她與新聞團隊歷時2年製作的紀錄片《我的動物同學》公益講座。白心儀已經走入近500個校園課堂，分享保育從身邊做起的理念。

這部紀錄片走訪台灣多所學校，細膩拍攝學生與野生動物「共存共學」的真實故事，是全球首部以「校園野生動物」為主題的紀錄片，內容涵蓋白鼻心、穿山甲、食蟹獴、黑冠麻鷺及台灣藍鵲等多種物種，呈現牠們在校園與師生共同學習、生活的溫暖故事，展現了人與自然共融的校園生態奇蹟。

白心儀帶著紀錄片《我的動物同學》，前進七美雙湖國小播放。（雙湖國小提供）

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