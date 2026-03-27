為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    培育更多未來郭婞淳 高雄鼓山高中舉重館整修啟用

    2026/03/27 17:28 記者許麗娟／高雄報導
    鼓山高中舉重館花費400萬元重新整修場館和設備，提供選手更優質的訓練基地。（高雄市教育局提供）

    鼓山高中舉重館花費400萬元重新整修場館和設備，提供選手更優質的訓練基地。（高雄市教育局提供）

    高雄市鼓山高中是南部重要的舉重訓練基地，為培養更多優秀選手，在行政院原住民族委員會補助下，花費400萬元重新整修地板、專用舉重台等訓練設備，今（27）啟用，盼提升訓練環境的安全性與專業性。

    高雄市教育局長吳立森致詞表示，鼓山高中舉重場，不僅培育高雄在地優秀選手，更持續開放場域，支援南部各縣市，甚至國外及全台有需求的選手進行移地訓練，展現高雄港都共享資源的格局。

    原住民族委員會處長陳坤昇指出，鼓山高中舉重隊近年表現亮眼，已成為原住民族體育人才培育的重要據點之一，未來將持續關注並挹注資源，支持相關運動場域優化與人才培育發展。

    鼓山高中校長廖俞雲表示，學校舉重隊近年於全國中等學校運動會及全國青年盃賽事中屢創佳績，高女組更榮獲團體第1名，多位選手持續突破個人成績，並入選國家代表隊，其中吳妤萱同學榮獲全國青年盃冠軍，並代表國家出征2026年世界青年舉重錦標賽，正是整體培育體系逐步成熟的具體展現。

    鼓山高中舉重館優化訓練場館，重新整修地板，配置專用舉重台等訓練設備。（高雄市教育局提供）

    鼓山高中舉重館優化訓練場館，重新整修地板，配置專用舉重台等訓練設備。（高雄市教育局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播