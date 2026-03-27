培育更多未來郭婞淳 高雄鼓山高中舉重館整修啟用

鼓山高中舉重館花費400萬元重新整修場館和設備，提供選手更優質的訓練基地。（高雄市教育局提供）

高雄市鼓山高中是南部重要的舉重訓練基地，為培養更多優秀選手，在行政院原住民族委員會補助下，花費400萬元重新整修地板、專用舉重台等訓練設備，今（27）啟用，盼提升訓練環境的安全性與專業性。

高雄市教育局長吳立森致詞表示，鼓山高中舉重場，不僅培育高雄在地優秀選手，更持續開放場域，支援南部各縣市，甚至國外及全台有需求的選手進行移地訓練，展現高雄港都共享資源的格局。

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原住民族委員會處長陳坤昇指出，鼓山高中舉重隊近年表現亮眼，已成為原住民族體育人才培育的重要據點之一，未來將持續關注並挹注資源，支持相關運動場域優化與人才培育發展。

鼓山高中校長廖俞雲表示，學校舉重隊近年於全國中等學校運動會及全國青年盃賽事中屢創佳績，高女組更榮獲團體第1名，多位選手持續突破個人成績，並入選國家代表隊，其中吳妤萱同學榮獲全國青年盃冠軍，並代表國家出征2026年世界青年舉重錦標賽，正是整體培育體系逐步成熟的具體展現。

鼓山高中舉重館優化訓練場館，重新整修地板，配置專用舉重台等訓練設備。（高雄市教育局提供）

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