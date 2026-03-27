巧用植物無性繁殖 鳥梨同步嫁接香梨、蜜雪梨、甘露梨順利結果

鳥梨嫁接甘露梨、蜜雪梨、香梨，成功結果。（記者吳俊鋒攝）

台南歸仁區農會七甲五街花卉產銷班員黃國堂，雖然是資材業者，也擅長園藝創意，巧妙運用植物的無性繁殖技術，以一般常見的鳥梨為母株，同步嫁接深受歡迎的甘露梨、蜜雪梨與香梨等，順利結果，採收試吃，口感特別，甜度也不差，讓栽種了35年的觀賞盆景，也成功兼具食用價值。

經營中南園藝資材行的黃國堂，平時喜歡玩盆景，栽培的鳥梨在用心管理、維護下，高度近2米，軀幹頗為巨大，猶如1株小樹，5年前他突發奇想，開始嫁接工程，選用香梨、蜜雪梨、甘露梨等品種，同步進行，要讓原本只重造型的觀果植物，也可以展現全新的生命力，起初親友們都不看好，認為會失敗收場，最後竟跌破眾人眼鏡。

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農曆春節前，盆景的枝幹陸續結果，且如雨後春筍般，不斷長出，意味嫁接成功，甚至順利量產，讓大家都有新品種可以享用，雖然沒有甘露梨那麼大，但試吃之後，都覺得風味特別，尤其甜度的表現上，具一定水準，黃國堂雀躍之餘，開始精進管理。

既然已經量產，成功玩出園藝創意的黃國堂開始疏果，希望能再提升提甜度，他也進行套袋，全力維護，避免遭到鳥類啄食，全程無毒栽培，吃得安心，多品種嫁接的「梨王」盆景，受到矚目，吸引同好慕名造訪。

七甲五街花卉產銷班長黃毅斌提到，鳥梨是熱門的觀果植物之一，在盆景上被廣泛運用，能夠多品種嫁接，兼具食用價值，尤其甜度、口感都保持穩定，實屬不易，展現無性繁殖技術運用的功力，難怪吸引人。

多品種嫁接成功量產，展開疏果、套袋，精進管理。（記者吳俊鋒攝）

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