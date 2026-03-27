中研院攜手史丹佛辦淨零競賽 地熱發展議題受關注

中央研究院與美國史丹佛大學永續學院合作首度舉辦「2026淨零科技商業計畫競賽」，由史丹佛學生以台灣能源轉型為情境，運用中研院淨零科技成果提出商業化構想。（中研院提供）

淨零減碳是台灣社會高度期待的關鍵需求，中央研究院與美國史丹佛大學永續學院合作首度舉辦「2026淨零科技商業計畫競賽」，由史丹佛學生以台灣能源轉型為情境，運用中研院淨零科技成果提出商業化構想，最終由納入大數據開發地熱的「CorePower（地創科技）」與利用AI評估地熱開發的「Century EGS（世紀地熱）」共同奪冠。

競賽緣起於去年11月中研院長廖俊智赴史丹佛大學演講，與永續學院院長Arun Majumdar交流，雙方力促透過學生競賽形式，結合史丹佛的創業文化與中研院的科研能量，創造更多產業合作機會。開放報名後，在短時間內吸引了12支史丹佛團隊角逐。

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廖俊智於頒獎典禮中提到，氣候變遷與淨零減碳是全球共同挑戰，中研院近年推動「淨零五支箭」，包括去碳燃氫、高效太陽光電、海洋能、地熱能及生質碳匯，相關技術已逐步展現產業應用潛力。

「地創科技」由4名跨領域的大學與碩士生組成，成員來自永續科學、土木工程及電腦科學等。同學運用中研院地球所的數據模型，鎖定半導體及製造產業的能源需求，從台灣企業中媒合商業夥伴，並提出在地社群溝通的地熱開發策略。

而「世紀地熱」則由3名能源科學的博士生組成，以AI技術建立地熱風險評估模型，降低深層地熱開發風險，以吸引業界資金投入，加速地熱資源轉化為穩定基載電力。

最終有4支團隊來台參與決選，除奪冠2隊外，另2隊的提案亦各具特色，「Cleanfield（潔田）」以中研院培育的狼尾草L2201為基礎，提出活化台灣5萬公頃休耕農地，發展生物炭與生質能源的構想。「Taiwan Advanced Carbon（台灣先進碳技術）」則由4名史丹佛大二生組成，專長橫跨化工、經濟、數學等，提案將甲烷熱裂解產生的副產品「固態碳」轉化為半導體所需的碳化矽（SiC）原料及電池石墨陽極，建立台灣關鍵材料的供應鏈主權。

冠軍隊「地創科技」成員Naomie分享，她主修資訊科學並長期關注環境永續議題，這次競賽讓自己有機會來台灣，並在短時間內了解台灣能源轉型所面臨的挑戰，對她而言很有意義。

另有團隊學生表示，來台參加決選，中研院安排前往宜蘭、桃園、新竹及台南等地，參訪實地運作中的地熱發電廠及去碳燃氫試驗場，並參訪台積電創新館，對台灣的科技發展與人文風貌留下深刻印象。

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