還沒蓋好先得獎 高捷O10/Y18聯開案獲紐約MUSE設計金獎

O10 /Y18聯開案打造融合展演、生活與創意的日常場域。（高雄市捷運局提供）

高雄捷運O10/Y18衛武營站聯開案還沒蓋好先得獎！高雄市捷運局長吳嘉昌今天指出，榮獲紐約MUSE設計大獎金獎。

高雄市捷運局說明，此案去年與衛武營聯合開發公司完成簽約，由達麗建設、華友聯及海悅開發共同投資興建；依官網釋放訊息，本案獲獎關鍵在於回應衛武營國家文化藝術中心成為國際級文化地標後所帶來的城市課題、如何讓豐沛文化能量不侷限場館內，而外溢到市民日常。

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捷運局說，MUSE Design Awards是國際性設計競賽，旨在表彰來自全球各地優秀且具有原創性的設計作品；衛武營站聯開案緊鄰衛武營國家文化藝術中心，由陳廷杰建築師事務所規劃設計，包含旅館、住宅、商店及表演空間，結合藝術展演及生活場域。

其中，設計旅館將引進國際品牌經營，提供國際與在地表演團隊優質住宿空間，並成為觀賞演出旅客探索高雄的重要據點，一樓規劃「黑盒子（Black Box）」概念劇場，可容納約120至200席，提供多元展演與活動使用，並優先支持新創劇團發展。

低樓層規劃青年創業基地，提供彈性辦公空間、中央核心廣場採彈性開放設計，可舉辦展覽、市集、音樂會及戶外活動，與衛武營大型劇場形成互補，提供小型劇團與獨立藝術家更多創作與展演機會，形塑完整藝文生活場域，帶動新興文化產業聚落發展。

O10 /Y18聯開案讓藝術外溢到城市、走入市民生活。（高雄市捷運局提供）

O10 /Y18聯開案整合旅館、辦公 、住宅 、商業空間。（高雄市捷運局提供）

O10 /Y18聯開案規劃戶外展演空間，讓藝術融入生活。（高雄市捷運局提供）

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