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    屏東縣立美術館開幕！屏菸倉庫華麗轉身 首展奈良美智等大師作品

    2026/03/27 16:57 記者葉永騫／屏東報導
    屏東縣立美術館盛大開幕，奈良美智的作品森林之子／奶油般的雪。（記者葉永騫攝）

    屏東縣立美術館盛大開幕，奈良美智的作品森林之子／奶油般的雪。（記者葉永騫攝）

    屏東縣立美術館今天（27日）開幕，總統府祕書長潘孟安、縣長周春米、台日多位藝術家齊聚，共同見證這座融合工業風與現代美學的美術館正式啟用。周春米說，開館推出國際展覽與在地典藏雙展，期盼透過國際視野與地方文化的交織，讓屏東的藝術紋理被更多人看見，打造連結在地與國際的文化平台。

    位於屏菸1936文化基地的屏東縣立美術館今天開幕，日本台灣交流協會高雄事務所奧正史所長、日本藝術家小松美羽、中村萌、江上越都親自來台出席，與台灣藝文界人士交流互動，展現台日藝術交流的深厚能量。

    周春米說，縣立美術館佔地面積1600坪，未來不僅是地方文化建設的重要里程碑，更是屏東走向國際的重要起點，開館推出國際展覽與在地典藏雙展，一樓國際特展「當繁花盛開」，集結草間彌生、村上隆、奈良美智等16位日本藝術家，橫跨書道、繪畫、攝影、雕塑與裝置藝術，共58組作品，展覽以「花」為策展隱喻，呈現日本當代藝術的精神性與感官性。

    二樓「大湧崁岸」典藏展由藝術家黃志偉與許遠達共同策劃，以黑潮與山海意象為主軸，精選屏東縣多年來典藏作品，從族群文化、土地記憶到南方風貌與當代創作，梳理屏東藝術發展的歷史脈絡。

    屏東縣立美術館盛大開幕，日本藝術家小松美羽（右前三）說明創作內容，總統府祕書長潘孟安、縣長周春米仔細聆聽。（記者葉永騫攝）

    屏東縣立美術館盛大開幕，日本藝術家小松美羽（右前三）說明創作內容，總統府祕書長潘孟安、縣長周春米仔細聆聽。（記者葉永騫攝）

    屏東縣立美術館展場空間立體化。（記者葉永騫攝）

    屏東縣立美術館展場空間立體化。（記者葉永騫攝）

    日本藝術家與在地藝術家交流。（記者葉永騫攝）

    日本藝術家與在地藝術家交流。（記者葉永騫攝）

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