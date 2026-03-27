坐輪椅也不認輸！ 「月亮歌后」李珮菁用人生逆轉故事鼓勵獨居長輩

以〈我愛月亮〉走紅、被譽為「月亮歌后」的李珮菁，在23歲因脊椎手術失敗導致下半身癱瘓，卻從未因此離開舞台，反而用歌聲走出屬於自己的生命轉折。（台灣優質生命協會提供）

以〈我愛月亮〉走紅、被譽為「月亮歌后」的李珮菁，以自身走過低谷的人生故事，鼓勵獨居長輩，她在23歲事業正值高峰時，因脊椎手術失敗導致下半身癱瘓，終身需仰賴輪椅，卻從未因此離開舞台，反而用歌聲走出屬於自己的生命轉折。

台灣優質生命協會與台北市臻佶祥社會服務協會今（27日）舉辦「愛傳承關懷演唱會－信義場」，在北市臻佑祥共享園區溫暖登場，現場邀集陳子強、藝鴒、藍如潔、許仙姬、許明杰、司馬玉嬌、陸一龍、李珮菁、林道遠、鄭仲茵等藝人共同參與，以歌聲與陪伴，為長輩帶來充滿溫度的午後時光。

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李珮菁12歲便開始駐唱養家，出道逾50年，談起過去的經歷，她坦言：「我最能理解那種身體不方便、心情也很悶的感覺，有時候不是不想開心，而是不知道該從哪裡開始。」她也特別向台下的長輩溫暖喊話：「只要你願意走出門來聽歌，就算走得慢一點、需要坐輪椅也沒關係。那一步，就是你給自己最勇敢的鼓勵。」

楊麗花歌仔戲班當家花旦許仙姬也攜手兒子許明杰，在台上溫馨合體演出；許仙姬以精湛細膩的歌仔戲表演聞名，多年來深耕舞台、備受觀眾喜愛；許明杰則自男團出道，跨足主持與戲劇領域，展現多元發展。母子兩人雖走在不同的音樂與表演路徑，卻同樣懷抱對公益的熱忱。

優質生命協會秘書長紀寶如指出，今日活動更為獨居長輩精心安排「辦桌服務」，讓長輩能一邊用餐、一邊欣賞精彩演出，在熱鬧氛圍中感受久違的人情味；活動結束後，亦提供購物金，陪伴長輩實地採買生活用品，從娛樂、飲食到生活支持，提供更全面且有感的關懷。

楊麗花歌仔戲班當家花旦許仙姬（中）也攜手兒子許明杰（右），參加「愛傳承關懷演唱會」，並與台下獨居長輩互動。（台灣優質生命協會提供）

「愛傳承關懷演唱會－信義場」在台北市臻佑祥共享園區溫暖登場，多名藝人公益參與，唱跳鼓舞台下獨居長輩，讓愛發光，讓生命亮起來。（台灣優質生命協會提供）

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