南大藝術季學官共創串聯城市 30場展演點亮台南春夏

南大系所跨域展演「仙女陣」，揭開2026藝術季序幕。（台南大學提供）

國立台南大學2026藝術季登場，以「學官共創．藝動台南」為主軸，展開為期3個月的藝術展演與學術活動，由南大藝術學院統籌，攜手台南市文化局共同推動，串聯校園與城市資源，為古都注入嶄新的創意與美學能量。

南大藝術學院長期深耕藝術創作與教育實踐，這次更結合文化資源，打造「以藝術引領、與城市共構」的合作模式，讓藝術不再侷限校園，而是走入城市生活，形塑更具開放性的藝文發展平台。

請繼續往下閱讀...

特別是開幕式於「開元排練場」舉行，排練場位於北區開元公有零售市場4樓，由閒置空間活化改造而成，展現文化場域再利用的可能性，透過大學創作能量與教育實踐的導入，使藝術由校園向外延伸，進一步連結在地社區與城市脈動。

開場由戲劇創作與應用學系帶來「仙女陣」揭開序幕，串聯3系跨域展演；音樂學系以弦樂與銅管四重奏展現層次豐富的聲響；視覺藝術與設計學系則透過版畫與動態影像作品，呈現創作與設計成果。跨學系合作展現多元感官體驗，突顯藝術創新與整合的能量。本屆藝術季共規劃超過30場展演、講座與工作坊，內容涵蓋戲劇、音樂及視覺藝術等領域。3月至6月期間，將陸續推出跨領域音樂實驗創作、國際音樂大師班與專題講座；視覺藝術與設計學系畢業展也將巡迴台北、台南及高雄展出；戲劇創作與應用學系則前進十鼓文創園區推出公演，讓藝術深入城市不同角落。相關活動資訊可至南大藝術學院官方網站查詢。

南大藝術季25日於「開元排練場」舉行開幕式，共同見證校園與城市文化連結。（台南大學提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法