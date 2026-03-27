綠光精靈來了！ 阿里山竹崎光華社區「與螢共舞」4/3起登場

嘉義縣竹崎鄉光華社區已有螢火蟲現蹤，4月3日起每週五、六舉辦免費賞螢導覽活動。（光華社區發展協會提供）

4月進入螢火蟲季，嘉義縣竹崎鄉光華社區近日夜間螢光點點，浪漫又奇幻；阿里山國家風景區管理處與光華社區發展協會，4月3日起推出「夢幻螢光海—與螢共舞」活動，每週五、六晚間舉行2場次免費賞螢導覽，遊客可在專業導覽人員引領下，近距離觀察螢火蟲生態，體驗大自然的神奇魅力。

阿管處石棹站主任馬紀維說，光華社區是阿里山地區推動螢火蟲保育重要據點，結合在地民宿與業者發展生態旅遊，每年春末夏初，螢火蟲大爆發將形成壯觀「螢光海」，是全台知名賞螢景點之一。

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馬紀維表示，為提升服務品質，深化旅遊體驗，以往賞螢活動僅舉辦一天就結束，4月3日至25日每週五、六晚間7點至7點半、7點半至8點，共有2場次賞螢導覽，晚間6點半起社區現場還供應茶品、咖啡，遊客可提前到光華社區賞螢園區品嚐，活動現場報名即可。

光華社區發展協會理事長劉佳縣說，每年3月底、4月初，社區夜間螢光閃爍，加上賞螢園區綠美化，增添奇幻浪漫氛圍，包含石棹、隙頂住宿旅客，每逢假日遊客人數可達1000人；常見螢火蟲品種為黑翅螢、大端黑螢，最近已有四、五十隻螢火蟲在夜間飛舞。

劉佳縣表示，山區道路易濕滑，建議遊客上山賞螢穿著防滑鞋子，並準備紅色玻璃紙，避免光害影響螢火蟲，電洽光華社區發展協會許小姐0928690178。

阿管處與光華社區發展協會4月3日到25日舉辦賞螢導覽活動。（阿里山國家風景區管理處提供）

光華社區長期推動生態保育，是知名的賞螢景點。（光華社區發展協會提供）

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