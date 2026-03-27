不是合唱團！ 台南看守所為女收容人開辦快剪班職訓

台南看守所首度開辦快速剪髮班，協助女收容人培養一技之長。（圖由台南看守所提供）

協助女收容人培養一技之長，法務部矯正署台南看守所因應就業需求，首度開辦快速剪髮班，邀請名師任教，課程為期5週，從基礎理論到實作應用，密集訓練，讓學員們日後復歸社會時有謀生能力，成功與職場接軌。

台南看守所表示，快剪店在國內蓬勃發展，有一定的工作機會，因此開辦職訓課程，迅速養成，讓女學員們具備專業技能，為重返社會奠定基礎，開啟嶄新人生。

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南所指出，之前公益團隊入監義剪，興起讓女收容人學習實用技能的構想，在守富食品、麒宏天車的支持下，由BANGS HAIR的黃秋萍與執悟形象管理工作室的黃裕允等知名設計師任教，結合民間資源，順利開辦該職訓課程。

該職訓班結合教學理念設計視覺主題，以「木蘭花」為意象，取名勵志的「修剪之後，是光」，課程總時數為15個鐘頭，透過專業師資的系統化指導與操作訓練，逐步培養女收容人可實際運用的技能。

為快速養成，採小班教學，6名女收容人參與職訓，課程內容涵蓋毛髮特性與頭型判斷、操作技巧、區塊分析，以及層次、瀏海等剪法，短期內掌握實務技術的核心能力。

南所指出，透過職訓具備基礎剪髮能力的學員，協助同儕修整儀容，有助於維持整潔有序的生活環境，也能培養責任感、服務精神，進而穩定情緒與作息，提升自我管理能力。

南長強調，矯正機關除維護秩序、安全外，也肩負教化與協助復歸社會的重要任務，開辦快剪班，正是結合民間資源推動技能培訓的具體展現，未來將持續規劃多元職業課程，讓收容人在服刑期間，可以養成實用技能與正向態度，有利於日後開啟新生活。

台南看守所首度開辦快速剪髮班，採小班教學。（圖由台南看守所提供）

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