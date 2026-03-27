戴資穎爸爸相挺！ 高雄楠梓將蓋全台最大複合式羽球館

聯碩能源致贈高雄市警察局楠梓分局警車，戴資穎爸爸戴楠凱（右一），特別現身相挺。（圖：楠梓警分局提供）

國碩集團聯碩能源將在高雄市楠梓區投資興建台灣最大的複合式羽球館，未來將與世界羽球團隊合作，讓高雄成為台灣羽球重鎮，帶動羽球運動朝向專業化發展，戴資穎爸爸戴楠凱，特別現身相挺。

聯碩能源董事長周鈺展表示，這項計劃是他和已故偕同創辦人陳繼興總監共同的願望，而「公司於地方建設發展，要同時兼顧地方回饋」，是他們的共同理念。

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聯碩能源還特別致贈高雄市警察局楠梓分局警車，周鈺展說，陳繼興總監生前深耕高雄警界及長年投入社會公益，晚年更期許有朝一日公司能有所貢獻於高雄警界，如今很榮幸地能圓滿此願，希望能為地方警備及治安貢獻心力。

聯碩能源將投資3億元興建「智昌複合式立體停車場」，其包含里民活動中心、日間照顧中心、羽球館等多元化功能，結合太陽能及智慧設施，設計上強調人本理念，以使用者需求為導向，完工啟用後不僅可提供節能友善的停車環境，更兼顧民眾生活便利與休閒運動需求，帶動區域經濟發展，成為楠梓嶄新地標。

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