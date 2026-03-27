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    首頁 > 生活

    屏東補習班用過期豆花獎勵學生 依違反食安法開罰

    2026/03/27 15:55 記者葉永騫／屏東報導
    屏東一家補習班拿過期豆花獎勵學生，引起家長不滿。（記者葉永騫攝）

    屏東一家補習班拿過期豆花獎勵學生，引起家長不滿。（記者葉永騫攝）

    屏東市1家補習班連續拿過期的豆花當獎勵給學生，被家長發現後相當生氣、投訴媒體，屏東縣教育處、衛生局前往補習班調查，要求該補習班加強管理、不可提供餐食點心，獎勵學生要符合規定，衛生局將依違反食品安全衛生管理法裁處。

    教育處表示，這起案件發生在3月18日下午，補習班表示該點心為教師獎勵學生、為額外提供，並非每次提供也未列入收費項目，該學童將豆花帶回家中，才發現豆花過期，該學童家人於3月25日已與補習班進行溝通。

    根據補習班相關法規，補習班不得主動提供餐點，若受家長委託代訂點心，應納入契約書，保障雙方權益，已督請該補習班加強管理，並依規定不提供餐食點心，已督請該補習班加強管理，並依規不提供餐食點心，倘提供食物作為獎勵品應符合相關規定，以避免類似情況再次發生。

    衛生局26日前往現場勘查後指出，冰箱內未有逾有效日期食品及放置廚餘之情事，但補習班業者贈送學生過期食品之違規事實明確，將依食品安全衛生管理法相關規定裁處，依據食品安全衛生管理法，可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

    屏東縣衛生局前往補習班稽查。（記者葉永騫攝）

    屏東縣衛生局前往補習班稽查。（記者葉永騫攝）

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