高雄慢飛天使過兒童節 四月兒童發展篩檢月

高市府秘書長王宏榮（左）及中山陽光協會理事長金永欽（右）贈送兒童節禮物。（高市社會局提供）

兒童節將至，高市社會局攜手高雄市中山陽光社會關懷協會，今（27）日在SKM Park舉辦「陽光相伴、童心飛揚」活動，155位慢飛天使圓夢，在家人陪伴下提前歡度兒童節。

陽光社會關懷協會連續11年贊助慢飛天使的兒童節活動，活動在酷奇拉家族大玩偶帶來的健身操中揭開序幕，現場還有小丑造型氣球同樂，也準備了慢飛天使們許願想要的兒童節禮物。孩子們來到「奧斯丁夢想樂園」進行闖關遊戲，協會會員除了協助擔任關主，也全程陪同，讓慢飛天使與家長們盡情同樂，暢遊「陽光貝殼沙池」、「日光方舟巨型球池」等室內遊樂設施。

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高雄市社會局指出，0至6歲是兒童發展黃金期，「6歲以前效果加倍，3歲以前效果10倍」，高雄市已設置26處早療中心與社區據點，為全國最多，提供多元化且跨專業的服務。每年4月份是高雄市的兒童發展篩檢月，將擴大辦理多場次的兒童發展篩檢及宣導活動，相關資訊請上社會局兒福中心官網、臉書及高雄市早期療育綜合服務網查詢。

小丑哥哥發送兒童節氣球。（高市社會局提供）

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