為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄慢飛天使過兒童節 四月兒童發展篩檢月

    2026/03/27 15:53 記者洪臣宏／高雄報導
    高市府秘書長王宏榮（左）及中山陽光協會理事長金永欽（右）贈送兒童節禮物。（高市社會局提供）

    高市府秘書長王宏榮（左）及中山陽光協會理事長金永欽（右）贈送兒童節禮物。（高市社會局提供）

    兒童節將至，高市社會局攜手高雄市中山陽光社會關懷協會，今（27）日在SKM Park舉辦「陽光相伴、童心飛揚」活動，155位慢飛天使圓夢，在家人陪伴下提前歡度兒童節。

    陽光社會關懷協會連續11年贊助慢飛天使的兒童節活動，活動在酷奇拉家族大玩偶帶來的健身操中揭開序幕，現場還有小丑造型氣球同樂，也準備了慢飛天使們許願想要的兒童節禮物。孩子們來到「奧斯丁夢想樂園」進行闖關遊戲，協會會員除了協助擔任關主，也全程陪同，讓慢飛天使與家長們盡情同樂，暢遊「陽光貝殼沙池」、「日光方舟巨型球池」等室內遊樂設施。

    高雄市社會局指出，0至6歲是兒童發展黃金期，「6歲以前效果加倍，3歲以前效果10倍」，高雄市已設置26處早療中心與社區據點，為全國最多，提供多元化且跨專業的服務。每年4月份是高雄市的兒童發展篩檢月，將擴大辦理多場次的兒童發展篩檢及宣導活動，相關資訊請上社會局兒福中心官網、臉書及高雄市早期療育綜合服務網查詢。

    小丑哥哥發送兒童節氣球。（高市社會局提供）

    小丑哥哥發送兒童節氣球。（高市社會局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播