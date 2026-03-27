擺脫垃圾去化困境 雲林拚年底前清除7鄉鎮垃圾山

雲林縣長張麗善與古坑鄉長林慧如等人視察古坑鄉掩埋場，了解堆置垃圾清運及未來轉型規劃計畫。（雲林縣府提供）

雲林縣因沒有公用焚化廠，過去多數垃圾均仰賴外縣市協助處理，這幾年透過引進轉廢為能ZWS設施、垃圾減量，加上有部分台塑六輕協助，去年初每日垃圾產出及去化已達平衡，且有能力處理先前堆置的垃圾量。雲林縣環保局指出，預計今年底前可清除7鄉鎮的垃圾山，約13萬公噸。

雲林縣長張麗善今（27）日會同環保局長張喬維、古坑鄉長林慧如、古坑鄉代會主席鄭和義及古坑清潔隊人員，前往古坑掩埋場視察堆置垃圾清運狀況及了解未來場區運用規劃。

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張喬維表示，雲林每日產出垃圾量約330公噸，一年約13萬噸，過去均仰賴外縣市焚化廠協助處理，因處理量有限，日積月累最高縣內堆置垃圾量最多達17萬多噸，這幾年縣府透過ZWS處理設施，還有加強資源回收、廚餘回收等垃圾減量措施，去年初開始每日垃圾量產出及去化達平衡。

張喬維說，經評估有7個鄉鎮掩埋場堆置的垃圾須優先去化，累計有13萬噸，去年率先清運古坑掩埋場，截至今年3月場內堆置的2.25萬噸垃圾已全數清空，未來掩埋場只做每日垃圾轉運去化，覆土整地後做為古坑天然災害及不可燃廢物的暫置處理所。

張麗善表示，各鄉鎮掩埋場長期堆置的垃圾山，衍生鄰近環境衛生疑慮，甚至惹民怨，古坑掩埋場原本堆置有5、6樓高垃圾山，現全部清空，場區周邊環境也大大改善。

張喬維指出，古坑是20鄉鎮市掩埋場第一座完成堆置垃圾清運的掩埋場，緊接著還有北港、林內、崙背、西螺、元長及斗南等6鄉鎮掩埋場，環保局會逐一輔導、配合公所改善工程，在今年底前將堆置的垃圾全部清空。

古坑鄉埋掩場原本堆置2.25萬噸垃圾現已清空，將來只做每日垃圾轉運去化。（雲林縣府提供）

古坑鄉掩埋場過去堆置2.25萬噸垃圾。（雲林縣府提供）

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