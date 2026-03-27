台南進軍新加坡NATAS春季旅展 展現多元文化魅力

台南進軍新加坡2026NATAS春季旅展。（圖由台南市政府提供）

新加坡「NATAS春季旅展」自3月27日至29日登場，南市觀旅局長林國華今率團前往，並設攤規劃多元旅遊資訊、農特產品及特色伴手禮展示，讓民眾近距離感受台南文化底蘊與旅遊魅力，提升旅客來訪台南意願。

林國華表示，台南長期耕耘新加坡市場，透過參展、媒體合作及觀光資源整合等方式，提升在當地的知名度與討論度。本次邀台南市旅館商業同業公會理事長邱顯年及大坑休閒農場共同參展，亦特別以印有新加坡國旗與台南市徽圖樣的蘭花進行布展，藉此向新加坡旅客傳遞台南熱情好客的城市形象，並展現台南結合自然美學、人文歷史與生活文化的城市魅力。

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現場亦規劃社群按讚留言、趣味問答抽獎等活動，民眾只要參與互動即可抽取台南特色小禮物，吸引眾多參觀者駐足參與。同時與新加坡在地旅行社合作，推出包含台南行程的旅遊產品，透過實際銷售通路，鼓勵更多新加坡旅客深入探索台南。旅展期間更特別邀請新加坡知名主持人兼演員黃鈺文（Mickey Huang）到場分享其至台南旅遊體驗，介紹台南。

林國華表示，本次新加坡NATAS春季旅展期間，台南展區吸引眾多當地民眾前來洽詢交流，現場反應熱烈，展現新加坡市場對台南旅遊的高度興趣。未來將持續拓展海外觀光市場，透過參與國際旅展、投放海外媒體廣告、邀國際KOL體驗及深化與國際旅行業者合作等方式，持續提升台南在國際旅遊市場的能見度與吸引力。

台南市提出規劃多元旅遊資訊、農特產品及特色伴手禮展示。（圖由台南市政府提供）

新加坡演員兼演員黃缽文分享其台南旅遊體驗。（圖由台南市政府提供）

新加坡民眾踴躍諮詢台南旅遊資訊。（圖由台南市政府提供）

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