超越禁錮上雲端！台東鹿野挑戰飛行傘 身障遊客歡呼

在教練們協力助跑、推出後，身障遊客完成空中翱翔的夢想。（逐空翱翔飛行傘公司提供）

身體的殘疾無法固住想飛的心，13位來自台北及桃竹苗的身心障礙遊客，上午到台東鹿野高台挑戰飛行傘，在教練的帶領下飛上天空，大呼台東太美了，好舒服又遼闊，感覺什麼事都煙消雲散過去了。

由於所有人都有肢體障礙，全靠3位教壯漢合力拉抬、助跑，身障遊客配合著教練，一路衝下飛行平台，迎向天際，飛高高翱翔在台東鹿野的天空上。今天的天氣涼爽微風，迎著耳邊呼嘯的氣流，大家不禁大呼真的太美了，既舒服又遼闊，彷彿一切不好的事都過去了。

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這群來自台北和桃竹苗的生命勵協會成員，報名了飛行傘活動，在檢查身心狀況後，大家來到平台，由於部份無法行走，教練們得合力協助起飛，過程一切順利，當飛行傘在氣流帶動下平穩飛行時，每個人彷彿都像多了一付翅膀，用手機開心留下在天空中最美的身影。

這次協會規劃了陸海空挑戰行程，除了騎自行車，體驗獨木舟之外，最重要的就是到鹿野圓一場飛行傘夢，他們接連完成極具挑戰的戶外活動，甚至連高空也去得，陸、海、空3項活動皆有，不僅空間無法禁錮身體的不便，刺激程度連一般人都難以接連完成。

飛行傘業者說，只要身障業者身體健康，沒有過重或心臟等特殊疾病，在氣流安全第一的條件下，都能安全的昇空，和正常人一樣感受飛行的美妙感覺。

在教練們協力助跑、推出後，身障遊客完成空中翱翔的夢想。（逐空翱翔飛行傘公司提供）

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