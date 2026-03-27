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    首頁 > 生活

    人車分道更安全！苗栗河濱公園越堤道拓寬至6公尺 拚10月完工

    2026/03/27 15:48 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗市經國路河濱公園為全國首處設立的無人機考照場，也是苗栗（火旁）龍、風箏節等活動辦理場地，僅有一條3公尺寬的越堤道路進出，且人車動線未分離。（記者彭健禮攝）

    苗栗市經國路河濱公園為全國首處設立的無人機考照場，也是苗栗（火旁）龍、風箏節等活動辦理場地，僅有一條3公尺寬的越堤道路進出，且人車動線未分離。（記者彭健禮攝）

    苗栗市經國路河濱公園為全國首處設立的無人機考照場，也是苗栗（火旁）龍、風箏節等活動辦理場地，但僅有一條3公尺寬的越堤道路進出，且人車動線未分離，有安全疑慮。縣府、公所今邀相關單位會勘，拍板300萬元工程拓寬為6公尺改善。

    縣長鍾東錦上午偕縣府水利處長楊明鐃，與苗栗市長余文忠、代表會主席陳仁杰、議員許櫻萍、鄭碧玉，邀集水利署第二河川分署長楊人傑、公路局中區養護工程分局副分局長吳誌中前往河濱公園勘查，並聽取苗栗市公所簡報。

    經眾人討論，決議共識以市公所提報計畫內容，在不破壞既有堤防結構的前提下，將車行道路拓寬至6公尺，並於兩側各設置2公尺寬的綠色鋪面人行道，落實人車分道，以提升行人通行安全與活動期間的交通順暢度，經費300萬元，由縣府、公所各負擔一半。

    改善工程後續將由市公所提送施工計畫至縣府及第二河川分署審查，完成相關行政程序後儘速動工。市公所期望能在今年10月風箏節前完工，若因作業流程或計畫調整影響時程，也將力拚在明年元宵（火旁）龍活動前完成改善，提供更安全舒適的活動空間。

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