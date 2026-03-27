為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    山佳=鶯歌間電車線仍故障 基隆=新竹間自強號開放電子票證乘車

    2026/03/27 15:43 記者吳亮儀／台北報導
    今天上午，台鐵在新北市山佳=鶯歌間電車線故障，到下午仍未恢復。台鐵公司15時35分宣布，基隆=新竹間自強號全面開放電子票證乘車。列車班次示意圖。（記者董冠怡攝）

    今天上午，台鐵在新北市山佳=鶯歌間電車線故障，到下午仍未恢復。台鐵公司15時35分宣布，基隆=新竹間自強號全面開放電子票證乘車。列車班次示意圖。（記者董冠怡攝）

    今天上午，台鐵在新北市山佳=鶯歌間電車線故障，到今天下午仍未恢復。台鐵公司15時35分宣布，基隆=新竹間自強號全面開放電子票證乘車。

    台鐵西部幹線在今天上午因受山佳=鶯歌間電車線故障影響，樹林=鶯歌間從13時15分起採單線雙向行駛，對號列車維持正常行駛，城際運能不受影響，但行駛列車平均延誤約20至40分鐘。

    台鐵公司表示，對於部分延誤過多的「區間車」將截短或停駛，並自15時30分起基隆=新竹間自強號全面開放電子票證乘車。對於退、換票規定，台鐵公司表示，因受事故影響而中止乘車的旅客，得憑票自發生日起一年內請求退還票價，並免收退票手續費。

    台鐵公司表示，因受事故影響致列車較表定時間遲延或運送遲延達45分鐘以上，指定班次對號列車得辦理退還全額票價或免費兌換乘車票一張，定期票得免費延長使用期限一日，電子票證以人工方式免扣當日乘車費用。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播