山佳=鶯歌間電車線仍故障 基隆=新竹間自強號開放電子票證乘車

今天上午，台鐵在新北市山佳=鶯歌間電車線故障，到下午仍未恢復。台鐵公司15時35分宣布，基隆=新竹間自強號全面開放電子票證乘車。列車班次示意圖。（記者董冠怡攝）

今天上午，台鐵在新北市山佳=鶯歌間電車線故障，到今天下午仍未恢復。台鐵公司15時35分宣布，基隆=新竹間自強號全面開放電子票證乘車。

台鐵西部幹線在今天上午因受山佳=鶯歌間電車線故障影響，樹林=鶯歌間從13時15分起採單線雙向行駛，對號列車維持正常行駛，城際運能不受影響，但行駛列車平均延誤約20至40分鐘。

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台鐵公司表示，對於部分延誤過多的「區間車」將截短或停駛，並自15時30分起基隆=新竹間自強號全面開放電子票證乘車。對於退、換票規定，台鐵公司表示，因受事故影響而中止乘車的旅客，得憑票自發生日起一年內請求退還票價，並免收退票手續費。

台鐵公司表示，因受事故影響致列車較表定時間遲延或運送遲延達45分鐘以上，指定班次對號列車得辦理退還全額票價或免費兌換乘車票一張，定期票得免費延長使用期限一日，電子票證以人工方式免扣當日乘車費用。

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