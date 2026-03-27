大池國小教學風波 澎湖縣政府教育處及大池國小回應

西嶼大池國小爆發教學風波，澎湖縣政府教育處及大池國小回應。（澎湖縣政府教育處提供）

針對全國教育產業工會和澎湖縣教育產業工會指控，澎湖縣大池國小多位家長連署，自今年1月起，多次集體向教育處陳情李姓教導主任行政失當，卻未獲妥當處理。澎湖縣政府教育處表示，一直是以學生受教權為最高優先，第一時間已啟動調查並入校了解；大池國小表示，已召開完校事會議、考核會，決定相關懲處方案。

大池國小家長表示，李姓教導主任課程進度長期拖延、期末倉促趕課、未完成教學即進行評量，甚至出現要求學生自行翻書作答等情形，已明顯違反基本教學專業與評量倫理，嚴重侵害學生受教權。同時擔任教導主任行政作業混亂、重大活動規劃草率、資訊未公開透明，顯示學校內部行政運作失序。

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澎湖縣政府教育處表示，針對大池國小相關爭議，一直是以學生受教權為最高優先，第一時間已啟動調查並入校了解，針對教學評量與行政運作疑義全面檢視，絕無迴避或護短情事；同時，教育處亦已強化校長領導責任，並納入校長年度績效考核持續追蹤，另透過引入外部資源與不定期訪視，將協助學校精進教學與行政品質，並建立親師生溝通機制，回應家長關切。

大池國小也針對李師投訴案回應，校方已依校事會議相關規定，經校事會議審查會決議轉由考核會辦理，考核會已決議記申誡；李師自本學期起調整課務，並安排課發會成員入班觀課。

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