台南超人氣菜奇鴨、夜奇鴨入厝 逾10款療癒系文創品開箱

超人氣吉祥物「菜奇鴨」與「夜奇鴨」進駐古蹟「愛國婦人會館」。（記者王姝琇攝）

台南市市場處與文化局攜手，將超人氣吉祥物「菜奇鴨」與「夜奇鴨」帶進古蹟「愛國婦人會館」。市長黃偉哲於昨天親自開箱，展示帆布袋、潮T、悠遊卡、頸枕等一系列療癒系文創周邊，並祭出全館滿千抽萌鴨。

黃偉哲市長今天化身「最強推銷員」，逐一介紹超過10種款項的「菜奇鴨」與「夜奇鴨」周邊商品，包含不同款式的帆布袋、潮T，以及最暢銷的悠遊卡、抱枕、頸枕、鑰匙圈、紙膠帶等。

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黃偉哲說，我們把菜市場的活力「菜奇鴨」跟夜市的魅力「夜奇鴨」，一起送進優雅的愛國婦人會館「入厝」，代表台南的傳統文化已成功轉型為時尚文創。希望旅客來到台南，除了走逛古蹟、品嘗美食，還能帶走這份屬於台南的熱情與記憶。

市場處代理處長林士群說明，此次推出周邊商品，都是從市民生活需求出發，有實用的杯袋、舒適的抱枕與頸枕，都是為了讓市場文化走進民眾的日常，目前首波商品於愛國婦人會館限量、限定販售，歡迎入袋台南人氣IP小物，感受萌力量。

萌鴨入厝愛國婦人會館「let's asobi」選物店，「asobi」轉化自台語工地行話「阿縮比」，象徵生活中輕鬆、游刃有餘，且幽默玩樂的處世態度，選物店的東道主「巷仔niau」欣喜迎接菜奇鴨、夜奇鴨2位好朋友入厝，象徵台南IP能量大匯聚。即日起至5月3日止於愛國婦人會館，祭出全館商品消費滿1000元，掃QR code登錄即享菜奇鴨、夜奇鴨玩偶抽獎資格。

經發局長張婷媛指出，充滿人情味的傳統市場，承載著在地豐富的飲食文化與地方記憶。市場吉祥物「菜奇鴨」以及夜市的「夜奇鴨」的推出，以可愛逗趣形象圈粉無數，受民眾喜愛，也吸引很多年輕族群走進市場認識台南市場和夜市文化。

全館商品消費滿1000元，掃QR code登錄即享菜奇鴨、夜奇鴨玩偶抽獎資格。（記者王姝琇攝）

萌鴨入厝愛國婦人會館「let’s asobi」選物店。（記者王姝琇攝）

愛國婦人會館播放「菜奇鴨」與「夜奇鴨」動畫故事超吸睛。（記者王姝琇攝）

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