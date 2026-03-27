能源危機再起 高科大第9代太陽能車1度電可跑34.5公里

高科大模具工程系教授艾和昌（左前1）與世界太陽能車賽創始人漢斯（右前1）及車隊，與第9代阿波羅太陽能車合影。（記者許麗娟攝）

美伊戰爭引發全球能源危機，不用加油、找充電樁的太陽能車，將是未來趨勢，高雄科技大學自1998年打造至今仍是全台唯一的太陽能車，從第1代跑不完學校操場2圈，到2人座的第9代能完成澳洲3000公里挑戰賽，未來更將朝無人駕駛邁進。

高科大模具工程系教授艾和昌表示，台灣太陽能教育與綠能科技發展至今邁入30年，高科大於1998年打造第1代阿波羅太陽能車，當時不僅無法載人，還繞不完操場2圈，直到第3代才進階到能從南部開到北部路試700公里，近年進階到2人座的第9代，於2023、2025年完成澳洲世界太陽能車挑戰賽的3000公里嚴苛公路賽，續航力超過500公里，最高可到1000公里，目前也在研發4至5人座的休旅款，未來將朝AI無人化發展。

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艾和昌表示，市面上一般電動車1度電約跑6公里，阿波羅第9代太陽能電動車的車上裝載15度電容量，1度電可以跑34.5公里，即使增加冷氣、影音設備等，每度電仍能跑上20公里，時速最高可至125公里，節能原因是尾部裝有1個擴散器，可減少風阻，且太陽能板是團隊自行開發，即使量產也能接近市售車的造型，量產評估售價約80萬到110萬元。

今年82歲的世界太陽能車賽創始人漢斯（Hans Tholstrup）今天也造訪高科大，1970年代發生能源危機時，他於1980年發明了全球第1台太陽能車，以人力腳踏車搭配太陽能板從澳洲西部騎到東部，他說，現在全世界正面臨新的能源危機，就像1970年代當時一樣，希望能再次喚醒全世界對能源議題的重視。

高科大第9代阿波羅太陽能車2人座內裝。（記者許麗娟攝）

第9代阿波羅太陽能車尾部裝有擴散器減少風阻。（記者許麗娟攝）

第9代阿波羅太陽能車外型更貼近市售車。（記者許麗娟攝）

高科大第7代太陽能車。（記者許麗娟攝）

世界太陽能車賽創始人漢斯（左）試乘高科大第9代阿波羅太陽能車。（記者許麗娟攝）

世界太陽能車賽創始人漢斯（左）勉勵台灣太陽能科技教育的發展，右為高科大模具工程系教授艾和昌。（記者許麗娟攝）

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