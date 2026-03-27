會晤世界自行車日發起人 侯友宜分享新北自行車推動成果

新北市長侯友宜繼2023年後，今（27）日再次會晤世界自行車日發起人Dr.Leszek Sibilski。（記者黃子暘攝）

每年6月3日為世界自行車日，新北市長侯友宜繼2023年後，今（27）日再次會晤世界自行車日發起人Dr.Leszek Sibilski，會中分享新北市推動自行車友善環境及綠色交通的具體成果與未來目標。Sibilski給予肯定並邀請侯友宜等大眾響應世界自行車日活動。交通局長鍾鳴時表示，市府更不遺餘力推動自行車友善騎乘環境，目前新北市自行車道已達699公里，朝2050年達到900公里目標邁進。

侯友宜說，新北市因應全球永續發展趨勢，於2020年11月24日簽署「氣候緊急宣言」，並於2021年提出「零碳翻轉 新北先行」，宣示2050年淨零排放目標；為達2030年減碳目標30%，新北持續推動三環六線、通勤綠廊、市區公車全面電動化、公共自行車、共享運具以及電動車充電設施等施政建設，讓減碳成為市民生活日常。

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侯友宜表示，市府每年投入約3億元提供公共自行車系統服務，目前市境內有1529個YouBike租賃站，日均騎乘人數14萬餘人次，累計騎乘達3.18億人次；另外，水利局於河濱自行車道沿線共設置15站以親子、休閒遊憩為主的自行車租賃系統。

Sibilski則分享空氣污染等因素造成過敏患者過世的國外病例，他指出，世界自行車日的倡議歷經許多努力與挑戰，設立世界自行車日的目的之一，是提升大眾對自行車的認識與理解，盼培養自行車領域的推動者與領導者，在氣候變遷、生態流失與污染等「三重地球危機」的影響下，自行車更能為未來交通與生活方式提供關鍵解方，樂見新北推動公共自行車的成果。

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