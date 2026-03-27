醫美診所無預警歇業 議員黃瓊慧要求市府協助爭取勞工權益、消費者退費

桃園市議員黃瓊慧（左）要求市府勞動局積極介入醫美診所無預警歇業事件。（圖由黃瓊慧提供）

桃園市近來連續發生多起醫美診所無預警歇業事件，議員黃瓊慧今在桃園市議會定期會的勞動局工作報告議程質詢時指出，歇業事件都已衝擊消費者與醫護人員權益，3起事件累計已有27人提出申訴，金額高達442萬元，市府應積極介入，協助勞工爭取權益及替消費者追回退費。

黃瓊慧說，桃園區中正路990診所、992美容、成功路比菲利美學的無預警歇業等3案，首當其衝是第一線護理人員的工作權益嚴重受損，勞工申訴情形為990診所8人共150萬元、992美容10人共115萬元、比菲利美學9人共177萬元，案件還可能擴大。

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黃瓊慧建議，「預付型消費」、「會員制經營模式」盛行，恐衍生「計畫性歇業」等爭議案件，甚至成為「新型態詐欺」，市府應加強宣導，提醒市民提高警覺。

副市長蘇俊賓答詢表示，已要求市府法務局將類似的消費型態或模式，列為「長期高度關注」對象，針對惡意吸金的業者，將研議如何給予嚴懲，並須負擔刑事責任。

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