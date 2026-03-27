國5銜接蘇花改、蘇花安計畫明年動工 擬2032年通車

「國道5號銜接蘇花改公路」計畫。（取自交通部官網）

交通部今天（27日）公布「國道5號銜接蘇花改公路」以及「台9線蘇花公路安全提升計畫」，都將在明年動工，並宣稱要在2032年完工通車。

「國道5號銜接蘇花改公路計畫」基本設計報告書相關資料，交通部已在今年1月提報公共工程委員會，該會近期將召開審議作業，預計今年底前辦理工程標招標作業、明年開工，並配合公路局的「台9線蘇花公路安全提升計畫」進度，朝2032年全線通車目標推動。

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另外，交通部公路局的「台9線蘇花公路安全提升計畫」（蘇花安計畫），建設計畫已在去年8月13日經行政院核定，總經費約1057億元，全長約29.9公里，共分為蘇澳-南澳、和中-和平以及和仁-崇德等3個改善路段。

蘇澳-南澳段由蘇花改計畫東澳端點起，以4.7公里長隧道通過山區路段，續以高架橋通過南澳平原區後銜接蘇花改計畫南澳北溪橋；和平-和中段由蘇花改計畫漢本路堤起，採4.8公里長高架橋平行北迴鐵路，銜接蘇花改計畫中仁隧道北口；和仁-崇德段則由蘇花改計畫中仁隧道南口起，以10.2公里長隧道通過太魯閣國家公園後銜接太魯閣大橋北側，並於崇德設置服務區。

交通部路政及道安司說明，這項計畫目前辦理設計作業中，預計在今年底陸續辦理工程標招標作業，全線也預計在2032年通車。

「台9線蘇花公路安全提升計畫」。（取自交通部官網）

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