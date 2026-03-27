台南最美滯洪池上演粉紅浪漫 300株花旗木迎異國市集

「仁德之心」滯洪池畔栽種逾300株的花旗木，陸續綻放中。（記者吳俊鋒攝）

台南三爺溪畔滯洪池「仁德之心」坐擁距離都會區最近的花旗木群，環繞水域栽種，每到春天，枝頭上演粉紅派對，夢幻的氛圍，成為季節限定的觀光亮點，目前持續綻放中，公所本月28日將在現場舉辦異國市集，熱鬧迎接滿開的盛況，邀請大家一起來賞櫻、吃美食，感受地方的浪漫風情。

花旗木又稱「泰國櫻」，仁德之心周邊栽種了逾300株，以往多在清明節前盛開，湖畔一片粉紅，迎風搖曳後的落英繽紛，更添浪漫，被網友譽為最美滯洪池，且當地緊鄰人口稠密的東區、永康，是春遊的熱門景點。

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仁德區公所結合農會等單位，本週六將在滯洪池畔舉辦異國市集，以及登革熱誓師大會，安排了風味美食、手作小物、才藝表演等，炒熱氣氛，也透過花旗木的美景，帶動人潮，行銷的地方產業與觀光，並讓防疫宣導工作獲得更好成效。

仁德區長許博森表示，誓師活動時，邀請台南市新住民家庭促進成長協會的姊妹們共襄盛舉，以越南、印尼、泰國等語言進行登革熱宣導，擴大衛教層面，攜手清除孳生源，展現杜絕病媒蚊、防堵疫情的決心。

許博森提到，天氣逐漸炎熱，病媒蚊伺機而動，市長黃偉哲對於登革熱疫情相當重視，指示各局處、區公所等單位貫徹防治工作，也提醒民眾務必提早因應，一起守護家人的健康。

許博森指出，結合登革熱誓師舉辦的仁德心市集活動邁入第4屆，歷來都深受歡迎，已成為地方盛事，今年開春後，天氣冷熱不定，加上降雨偏少，影響花期，但公所團隊用心維護，適時澆灌，目前陸續綻放中，美景可期。

許博森強調，市集活動是宣示花旗木已開始綻放，歡迎鄉親利用假期前往賞櫻，由於滯洪池道路狹小，會車不易，他也呼籲民眾不要違停，並發揮公德心，切勿亂丟垃圾，共同維持環境整潔。

「仁德之心」滯洪池的花旗木陸續綻放中，區公所將舉辦異國市集，邀請大家一起來賞櫻。（記者吳俊鋒攝）

「仁德之心」滯洪池的花旗木陸續綻放中，吸引民眾遊賞。（記者吳俊鋒攝）

種滿花旗木的「仁德之心」滯洪池，是春遊的熱門景點。（記者吳俊鋒攝）

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