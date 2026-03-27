桃市公立幼兒園與非營利幼兒園招生 4月15日起展開報名作業

桃園市115學年度公立幼兒園與非營利幼兒園即將開始招生。（圖由桃園市政府提供）

桃園市115學年度公立幼兒園與非營利幼兒園招生，將採2階段的線上與現場雙軌進行報名，家長每階段可依志願登記2間幼兒園，第1階段招生報名從4月15日上午8點30分到4月17日中午12點30分，若有餘額則會在4月22日上午8點30分到4月24日中午12點30分，進行第2階段報名。

115學年度公立幼兒園與非營利幼兒園招生簡章，即起在「桃園市公立及非營利幼兒園招生網（https://kids.shlps.tyc.edu.tw/）」公告，招生對象為年滿2歲到入國民小學前的適齡幼兒（109年9月2日到113年9月1日間出生），想要幫孩子報名的家長，4月7日起可洽招生網站查詢各校（園）資訊與招生名額。

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桃市府教育局官員表示，公立幼兒園與非營利幼兒園招生採2階段報名，分別於4月17日、4月24日中午12點30分截止，結束當天晚間10點以前就會公告錄取名單；家長於公告錄取名單後，須到招生網站或登記園所進行報到，第1階段報到時間為4月20日上午8點30分到下午3點30分、4月21日上午8點30分到中午12點30分，第2階段報到時間為4月27日上午8點30分到下午3點30分、4月28日上午8點30分到中午12點30分。

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