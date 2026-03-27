接軌國際 ESG 趨勢 全台工務部門首本永續報告書問世

高市工務局今發表全台縣市政府工務體系第一份永續報告書，同時宣告通過AA1000國際標準第三方查證。（工務局提供）

高市工務局今發表全台縣市政府工務體系第一份永續報告書，同時宣告通過AA1000國際標準第三方查證，宣示高雄公共工程管理全面接軌國際 ESG 趨勢。

工務局長楊欽富表示，過去外界對工務單位印象多聚焦道路鋪設、路平燈亮等基礎建設成果，隨全球淨零轉型與永續治理浪潮，公共工程角色也須重新定位；工務局發布的永續報告書是首度系統性盤點各項永續作為，並透過AA1000第三方查證機制，確保相關指標與數據透明、可信。

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楊欽富說明，報告書依循 GRI、SASB 與 TCFD 等國際準則編制，並依據GRI與AA1000包容性原則，彙整利害關係人意見，歸納出八大重大議題，涵蓋環境面（溫室氣體排放、廢棄物與危害管理、能源管理、氣候風險）、社會面（健康與安全、工程品質管理、工程與便民服務）及治理面（機關合規），作為後續政策與工程管理的重要依據。

在工程品質面向，報告內容從市民使用體驗出發，納入道路施工與平整、橋梁檢修維護、公園綠地管理、違章查處及道路挖管整合等重點項目，各單位並設定明確 KPI 指標與短、中、長期目標，強化工程前溝通、施工中督導及完工後查驗機制，持續提升公共建設品質。

此外，工務局也將資源循環與低碳營建納入核心策略，推動再生瀝青應用、營建剩餘土石方交換與智慧管理，並導入LED路燈、太陽光電等節能措施，將減碳理念落實於工程規劃與執行流程，同時以數位孿生系統作為永續治理的重要工具。

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