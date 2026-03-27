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    首頁 > 生活

    民間公司申設埔里掩埋場 鎮民強烈反對！南投縣府：朝駁回方向執行

    2026/03/27 14:53 記者陳鳳麗／南投報導
    民間允捷公司申設埔里廢棄物掩埋場，鄰近水源地，距離淨水廠取水口僅1.4公里。（埔里鎮公所提供）

    民間允捷公司申設埔里廢棄物掩埋場，鄰近水源地，距離淨水廠取水口僅1.4公里。（埔里鎮公所提供）

    允捷公司申請在南投縣埔里鎮設置廢棄物掩埋場案，未在3月15日前補正環評資料及召開地方說明會，南投縣議會、「反對埔里鎮設置廢棄物掩埋場大聯盟」要求縣府駁回該案，縣府環保局長李易書強調，業者未符合環評結論，縣府將朝駁回方式執行，最快4月中旬召開環評審查會做最終定案。

    允捷公司申請在埔里鎮南港溪上游申請設置廢棄物掩埋場，面積達24.62公頃，預定掩埋量高達245萬立方米，因埔里鎮灌溉和民生均仰賴地下水，該場址距當地淨水場取水口僅1.4公里，下游則為鳥嘴潭人工湖，埔里居民、甚至仁愛鄉中正村民都擔心該場污染民生和農業水源，近幾個月全力反對，組成「反對埔里設置廢棄物掩埋場大聯盟」，並展開實體和線上連署，到本月中連署數已達4萬餘人。

    縣府今年1月4日召開第一階段環評審查會，環評委員提出業者的環說書多項缺失，決議開發單位應於3月15日前補正資料，並召開3場次以上說明會，開發單位未於期限內補正或補正，未符合主管機關規定，主管機關應函請目的事業主管機關駁回開發行為之申請，不得申請展延。

    今天由南投縣縣議會、「反對埔里鎮設置廢棄物掩埋場大聯盟」，在埔里鎮金龍宮召開的記者會，環保局長李易書強調，開發業者均未依環評審查意見開說明會和補正資料，但未撤案，縣府會朝駁回方向解決，下月中旬開環評審查會定案。

    南投縣府環保局長李易書（站者）強調，縣府會朝駁回申請案執行。（埔里鎮公所提供）

    南投縣府環保局長李易書（站者）強調，縣府會朝駁回申請案執行。（埔里鎮公所提供）

    埔里鎮是農業大鎮，茭白筍生產面積全國最多。（埔里鎮公所提供）

    埔里鎮是農業大鎮，茭白筍生產面積全國最多。（埔里鎮公所提供）

    埔里的水質清澈乾淨，允捷公司申設掩埋場，距離取水口取水口只有1.4公里。（埔里鎮公所提供）

    埔里的水質清澈乾淨，允捷公司申設掩埋場，距離取水口取水口只有1.4公里。（埔里鎮公所提供）

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