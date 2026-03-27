北護大護理學科獲QS全球百大 台灣技職人才培育具國際競爭力

北護大護理學科獲今年QS全球百大，展現台灣技職人才培育具國際競爭力。（北護大提供）

英國高等教育調查機構（QS）日前公布2026年世界大學學科排名，台北護理健康大學於護理學科（Nursing）獲得第51至100名佳績，躋身世界百大之列，位居全台國立技職大學護理學科之首，校方表示，在技職體系定位下仍能進入世界百大，顯示台灣專業教育與人才培育模式已具備國際競爭力與特色。

此次QS世界大學排名涵蓋全球106個國家、超過1900所高等教育機構，依據學術聲譽、雇主聲譽、每篇論文引用數及H指數等四大指標進行綜合評估。北護大入榜全球百大，以「學術聲譽」表現最為突出，北護大主秘蘇義泰認為，這顯示學校長期深耕護理專業教育與研究發展的成果，也提升台灣在全球健康照護與高等教育領域的能見度。

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蘇義泰提到，北護大護理學院以培育具備專業能力與臨床實務素養之護理人才為核心使命，去年護理系應屆畢業生護理師國家考試及格率達97.35%，約9成5以上畢業生順利銜接臨床職場，考照率與就業率表現亮眼，展現學校在專業人才培育上的具體成果。且畢業生連續多年獲選為「全國醫療院所最愛大學生」第一名，顯示醫療機構對北護大護理人才專業表現與職場適應力的高度肯定。

北護大校長吳淑芳指出，學校長期推動護理科學研究與教學創新，持續強化研究能量並培育優質醫護人才；積極推動多元教研支持策略，並透過制度化資源挹注，包括鼓勵教師發表國際期刊論文、提供研究發表獎勵與補助；同時促進產學合作，整合學界與產業資源，提供經費補助與行政支持，協助教師與研究團隊深化實務應用與創新發展，強化研究成果之社會影響力，並有效提升學術聲量與研究能見度。

此外，近年校內多位教師入選全球前2%頂尖科學家，並有教師榮獲教育部師鐸獎，學生亦多次代表台灣參與國際照護技能競賽並獲佳績。在臨床實務層面，全台教學醫院中約7成以上護理主管為北護大校友，形成具影響力的人才網絡，對提升醫療照護品質與促進護理專業發展具有重要貢獻。

北護大護理學院院長林惠如強調，入榜QS世界百大不僅是一項榮耀，更是一份責任，未來將持續提升教學品質與研究能量，培育具全球視野與專業使命感之護理健康照護人才，朝向「亞洲頂尖、世界一流護理學院」目標穩健邁進，並為台灣健康照護體系發展做出更大貢獻。

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