三芝動物之家空間活化 設野生動物救傷收容中心

新北市府動物保護防疫處活化三芝動物之家既有空間，設置「新北市野生動物救傷收容中心。（新北市動保處提供）

為守護北海岸生物，新北市府動物保護防疫處活化三芝動物之家既有空間，設置「新北市野生動物救傷收容中心」，今（27）日舉行啟用典禮。農業局長諶錫輝表示，隨著動物保育意識提升及都市發展影響，野生動物救援案件逐年增加，新北市救援數量已由2022年2246隻成長至去年5417隻，救傷中心規劃邀請台北市立動物園生態專家彭仁隆提供野生動物收容與動物福利專業建議打造，盼透過完善設施與醫療照護，提升野生動物康復後重返自然的機會。

動保處長楊淑方介紹，三芝動物之家因地緣特性，野生動物救援需求高，動保處將場域規劃為低干擾、具減壓效果、還原自然棲息環境的復原空間，中心設有野生動物專用配膳室、醫療室，籠舍採滑輪與拉軌設計可彈性調整空間配置，並有效區隔人員與動物；收容對象涵蓋哺乳類、猛禽及兩棲爬蟲類等物種，並依物種特性打造模擬自然環境，小型哺乳動物設置空中廊道，模擬野外棲地供其攀爬活動，室內外欄舍也設置多樣棲架與環境豐富化設施，戶外區更設有兩棲爬蟲類水池及多樣化棲架。

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彭仁隆表示，野生動物對環境極為敏感，中心規劃強調低干擾與環境擬真，有助於動物復原與適應。

農業局補充，新北市常見救援物種包含鳥類如珠頸斑鳩、鷺科及猛禽，哺乳類則有白鼻心、山羌、大赤鼯鼠、台灣獼猴及穿山甲等，符合救傷及收容條件個案，可於三芝動物之家獲得專業照護，提升康復與野放成功率，市府將持續打造兼具收容與復原功能的指標性場域，讓生命有機會重返自然。

新北市府動物保護防疫處活化三芝動物之家既有空間，設置「新北市野生動物救傷收容中心。（新北市動保處提供）

新北市府動物保護防疫處活化三芝動物之家既有空間，設置「新北市野生動物救傷收容中心。（新北市動保處提供）

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