台中機場國際線增加 山線公車班次嚴重不足

台中機場公車月台有多條往返台中各地區班車。（記者張軒哲攝）

台中國際機場國際航線漸增，但豐原及原縣區往返公車班次嚴重不足，民眾無論是出國旅遊或產業招商洽公，都缺乏便利的大眾運輸選擇，多數只能自行開車或搭計程車前往機場。民進黨台中市議會黨團總召周永鴻與市議員黃馨慧、吳瓊華、蔡耀頡、江肇國今日上午質詢台中機場航班及聯外交通議題質詢，要求市府檢討公車路線與班次。

周永鴻指出，豐原是原台中縣縣治所在地，台中機場公車路網共21條路線，其中行經豐原的僅8條。根據統計，行經豐原路線平日平均班次僅8.5班，全市路線平日平均則為24.7班，落差達2.9倍；假日行經豐原路線平均8.4班，全市路線平均22.6班，落差也有2.7倍。

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吳瓊華指出，台中機場國際航線更擴增至26條，機場使用需求快速成長，希望交通局要檢討台中高鐵直達機場班次；黃馨慧指出，台中機場11點就宵禁、跑道也不夠長，只能飛亞洲航線，讓台中市民淪為二等公民，希望台中機場放寬宵禁跟配航班配套措施，或者中部要另闢其他國際機場。

交通局表示，目前往返台中機場與豐原地區，已有91延、182、183、185、186、237、238、239等8條公車路線，班次約占機場聯外班次逾1成，後續將持續盤點運輸資源，透過路網整合與跨運具合作，提升各行政區往返機場的便利性。

台中市長盧秀燕表示，清泉崗機場受限「以軍為主、以民為輔」，是無法成為全面性國際機場的主因。

民進黨台中市議會黨團總召周永鴻質疑台中機場往返豐原地區班次不足。（記者張軒哲攝）

市議員黃馨慧指出，台中機場11點就宵禁、跑道也不夠長，只能飛亞洲航線。（記者張軒哲攝）

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