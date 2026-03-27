高雄推399QR月票訂閱制一鍵續購更省時。（高市交通局提供）

高市交通局為便利民眾搭乘公車、捷運等公共運輸，尤其購買399月票優惠價人數增加，即日起推出「399QR月票訂閱制」方案，民眾只要綁定信用卡，每月即可自動扣款續訂月票，不需每個月重新購買。

交通局表示，近幾年針對MeNGo平台不斷精進購票流程，過去民眾若使用實體卡要續購月票，需到捷運站或超商加值購票，現在透過MeNGo平台，只要在手機上操作，一鍵即可完成續購，輕鬆完成購票流程，大幅節省時間。

請繼續往下閱讀...

為提升購票便利性，不斷優化購票及使用流程，除了推出可連續使用90天的季票外，決定再推出399QR月票訂閱服務，民眾只要綁定信用卡後就可持手機無限使用QR碼搭乘公共運輸，也不用每月重新購票，使用上更簡單省時。

交通局近幾年針對MeNGo平台不斷精進購票流程，過去民眾若使用實體卡要續購月票，需到捷運站或超商加值購票，現在透過MeNGo平台，只要在手機上操作，一鍵即可完成續購，不用出門就能輕鬆完成購票流程，大幅節省時間。

採用新制綁定信用卡方式，每月即可自動扣款，不需再重新購買，一次訂閱即可長期使用的便利服務，大幅降低購票流程與時間成本，讓搭乘公共運輸更加省時又方便，此次推出公共運輸訂閱制，也讓高雄市定期票服務全面邁向線上化，展現高雄的智慧交通與數位服務上的創新成果。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法