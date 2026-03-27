清明掃墓 宜蘭轉運站可搭接駁車

宜蘭清明掃墓祭祖，轉運站可搭免費接駁專車往返員山福園。（圖由宜蘭縣政府提供）

因應清明節掃墓祭祖人潮，宜蘭縣頭城鎮、宜蘭市、羅東鎮、冬山鄉、三星鄉公所皆提供掃墓專車免費接駁；縣政府殯葬管理所也在宜蘭轉運站設置專車，往返員山福園，每30分鐘1班車。

宜蘭清明掃墓專車主要集中本週六日，以及4月清明連假，共有5個公所提供免費接駁至壽園等主要墓園，民眾若有至員山福園掃墓需求，則可至宜蘭轉運站搭乘，避開墓區擁擠車潮，詳細搭乘時間可至民政處官網查詢。

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針對清明掃墓，宜蘭除提供接駁車外，另有4大便民服務，補助各鄉鎮市約計60處公墓的除草整理費用，並在員山福園辦理春祭法會，縣內25處公墓及陵園也設置31處「紙錢財帛代焚處理站」，提供民眾紙錢集中代收服務。

宜蘭縣代理縣長林茂盛說，民眾可將祭拜後紙錢攜至集中站，後續將由收運專車載運至利澤焚化廠專用爐口統一燒化，焚化爐設有空污防制設備，可避免燃燒產生的空污影響環境及人體。

他說，消防局近期也會強化防火工作，派遣消防車、人員實施駐點巡邏，發放水袋供掃墓民眾使用，警察局則將在公墓周邊妥適規劃警、民力，協助交通疏導與管制，並預置交通快打警力維持行車秩序。

針對清明掃墓，宜蘭除提供接駁車外，另有4大便民服務，包括紙錢集中燒等。（記者王峻祺攝）

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