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    「2026蕭壠14倉兒童藝術節」4至6月登場 4主軸探索

    2026/03/27 13:37 記者劉婉君／台南報導
    「2026蕭壠14倉兒童藝術節」將於4月至6月登場，並以「表演家、藝術家、文學家、音樂家」為主軸。（蕭壠文化園區提供）

    「2026蕭壠14倉兒童藝術節」將於4月至6月登場，並以「表演家、藝術家、文學家、音樂家」為主軸。（蕭壠文化園區提供）

    「2026蕭壠14倉兒童藝術節」即將4月至6月登場，以「表演家、藝術家、文學家、音樂家」為主軸，帶領兒童從表演、創作、閱讀與音樂等面向展開探索，並串聯兒童節、母親節至端午節等節慶，形塑一段融合節氣文化與藝術體驗的旅程。

    蕭壠14倉兒童藝術節將於台南佳里蕭壠文化園區舉行，為結合國際視野與在地文化脈絡、橫跨春夏的藝術盛會，同時也與文化部視覺藝術振興計畫《風・鹽・海的光》鹽分地帶戶外裝置藝術展，將蕭壠糖廠14座歷史倉群，轉化為沉浸式藝術場域，希望讓園區成為啟發兒童多元感知與想像力的靈感基地，也是一場適合全齡參與的藝術盛會。

    財團法人當代藝術基金會策展人林羽婕表示，《風・鹽・海的光》3件核心作品包括梁賴昌《共時》、國際團隊hellobastworkshop《光之蝕刻》及賴英翔《鹽風沉浮》，展覽以光影為媒介，結合在地詩作與台語朗誦，呈現大北門地區深厚的人文底蘊與文化韌性。

    兒童藝術節部分，4月將由「表演家」與「藝術家」率先揭開序幕，推出兒童劇場、顏料派對、陶土動物園共創及小老闆創意市集；5月以「文學家」為主題，規劃沉浸式文學空間及家書徵件活動；6月則由「音樂家」壓軸，帶領兒童化身為「小小貝多芬」，以音樂開啟盛夏序章。

    「2026蕭壠14倉兒童藝術節」將於4月至6月登場，以「表演家、藝術家、文學家、音樂家」為主軸，帶領兒童從表演、創作、閱讀與音樂等面向展開探索。（蕭壠文化園區提供）

    「2026蕭壠14倉兒童藝術節」將於4月至6月登場，以「表演家、藝術家、文學家、音樂家」為主軸，帶領兒童從表演、創作、閱讀與音樂等面向展開探索。（蕭壠文化園區提供）

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