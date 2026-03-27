斗六人文親水公園啟用 23組戲水設施讓學童直呼好玩

斗六人文親水公園竣工啟用。（記者黃淑莉攝）

雲林斗六市新增一處兒童遊憩場所，人文親水公園今（27）日辦理竣工啟用，將結合29日雲林童樂會活動開放戲水，雲林縣長張麗善表示，未來結合緊鄰已享有盛名的斗六膨鼠森林公園，將是中部地區最大、最好玩的親子樂園，歡迎全國民眾來雲林同樂。

人文親水公園位在斗六市人文公園區段徵收範圍內，斥資4000萬元打造，以兒童戲水區為核心，設置有23組的戲水設施，今天啟用率先體驗的學童玩得不亦樂乎，直說好好玩。

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張麗善指出，斗六人文公園區段徵收占地17.88公頃，其中住宅、商業、社會住宅用、宗教專用區共計10.5公頃，公園、綠地、停車場、滯洪池及道路等公共設施用地有7.4公頃，整個公共設施工程預計今年10月完工，後續即可辦理開發。

人文親水公園是區段徵收內第一個完成的公共設施，也是斗六首座兒童戲水為主的公園，未來結合膨鼠森林公園有信心成為中部最好玩的親子樂園。

雲林縣交通工務局長汪令堯表示，斗六人文親水公園除設置安全且互動性的戲水設施，還有完善的休憩空間、景觀綠化及更衣室，一座兼具功能性與美感的公共場域，歡迎全國各地民眾來遊玩。

張麗善說，為給孩子難忘兒童節假期，今年雲林童樂會移師到斗六膨鼠森林公園，3月29日至4月5日登場，除有氣墊城堡、摩天輪、海盜船、小火車、旋轉木馬等大型遊具進駐，還有攀樹、趣味競賽等體驗，親水公園也會開放戲水，歡迎大家一起來同樂。

斗六人文親水公園設置23組免費戲水設施。（記者黃淑莉攝）

斗六人文親水公園設置23組免費戲水設施。（記者黃淑莉攝）

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