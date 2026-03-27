清明掃墓、兒童節連假出遊 麻豆3處交管、3條幹道加強測速

因應清明節掃墓及連假出遊人潮、車潮，麻豆警方將加強相關場所周邊及主要幹道的交通疏道。（麻豆警分局提供）

因應清明掃墓及即將到來的兒童節連假出遊人潮，台南市麻豆警分局明（28）日、4月5日針對轄內的納骨堂、公墓等祭祀場所周邊路段，進行交通疏導及管制，4月3日至6日連假期間，也會加強3條主要幹道的速度管理，同時也會強化各項重點違規的執法。

清明節將屆，近日已有不少民眾提早掃墓祭祖，麻豆警方將於明天配合轄內的官田區角秀山生命紀念館，針對南114線至納骨堂路段實施交通疏導及管制；4月5日亦將配合麻豆區生命紀念館、下營區納骨堂及六甲區第一示範公墓區等，於各會場周邊道路及接駁車停靠處，部署警力以維持交通順暢。此外，對於麻豆圓環五岔路口及麻豆交流道周邊易壅塞路段，也會加強交通秩序維護。

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麻豆分局分析，近期交通事故肇事時段以上午10時至12時、下午4至6時為主，且肇事原因以行經路口未依規定停讓、未依規定轉彎、未保持安全距離、未注意車前狀況及違反交通號誌管制等占多數，將針對闖紅燈、超速、未依規定轉彎、車輛未禮讓行人、酒後駕車、大型車違規及併排違規停車等各項重點違規，加強執法。連假期間並將強化麻豆堤防道路、台19甲線（麻豆、下營段）及台1線（六甲、官田段）等主要幹道的速度管理，提醒民眾依速限小心行駛，以降低事故發生機率。

因應清明節掃墓及連假出遊人潮、車潮，麻豆警方將加強相關場所周邊及主要幹道的交通疏道。（麻豆警分局提供）

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